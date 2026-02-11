「セントラルドグマ」でカラダをつくる！遺伝子の持つパワーとは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話】

ＲＮＡを介してタンパク質を合成

遺伝子はどうやってカラダをつくる？

ＤＮＡのおもな役割は「複製」と「転写」です。生物は細胞分裂の際、同じ構造のＤＮＡを「複製」して、ふたつの細胞にそれぞれ分配します。これにより、どの細胞も同じＤＮＡを持つことができるわけです。

「転写」と「翻訳」はタンパク質をつくり出すプロセスのことです。タンパク質の合成に必要なＤＮＡの情報は、細胞核の中で「ＲＮＡ」という別の化学物質にコピーされます。このＲＮＡはｍＲＮＡ（メッセンジャーＲＮＡ）と呼ばれ、核の外に出て「リボソーム」というタンパク質を合成する装置に移動します。この過程が「転写」と呼ばれるものです。ちなみに、ＤＮＡは２本鎖でＡ、Ｔ、Ｃ、Ｇという塩基を持ちますが、ＲＮＡは１本鎖でＴの代わりにウラシル（Ｕ）という塩基を持っています。

リボソームはｍＲＮＡに写し取られた情報を読み取り、対応するアミノ酸を結びつけてタンパク質を合成していきます。この過程が「翻訳」で、ｍＲＮＡの情報をもとに必要となるアミノ酸をリボソームに運んでくるＲＮＡをｔＲＮＡ（トランスファーＲＮＡ）といいます。

このようにして、生物は同じ構造のＤＮＡを複製し、さらにＤＮＡの情報を転写、翻訳してタンパク質を合成していきます。この一連の流れを「セントラルドグマ」と呼びます。

DNAの複製、転写、翻訳の仕組み

タンパク質がつくられる流れ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話』著：安藤 寿康