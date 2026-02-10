永瀬莉子、チェック柄ワンピ＆パンプスでハイセンスな着こなし ほっそり美脚際立つ【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】モデルで女優の永瀬莉子が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】23歳美女モデル、ほっそり美脚際立つ
永瀬はチェック柄のミニ丈ボウタイワンピースを着こなし、ほっそりとした美しい脚を披露。足元にはシックな印象のパンプスを合わせた。
ファッションポイントを問われると、「チェックの印象的なワンピースもすごくお気に入りですし、それと同じ柄のパンプスを履いていてその統一感が素敵だなと思います」とにっこり。最後には「上品なコーデで気に入っています」と明かしていた。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
