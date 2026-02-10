⼤泉 洋の新曲「陽炎」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「喪失と再生」がテーマの今回の新曲は、大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないという歌詞が印象的で、スパニッシュなリズムで情熱的なバンドネオン・ガットギターが彩り、ウッドベース・ループトラックが織りなすグルーヴとブラックミュージックのテイストを感じるコーラスワークが楽曲のストーリーをより鮮明に描いた楽曲となっている。

今回の歌詞に込められた想いを受け、今回のミュージックビデオでは「喪失と再生」の物語をアニメーションで表現。すべてを失った一人の男が、ある絵画に触れた瞬間…それはまるで「記憶再生装置」のように失われた思い出が溢れ出し、再び過去の記憶と向き合い、止まっていた時間が動き出していく…といった再生への軌跡が込められた映像に仕上がっている。





＜芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ- supported by LIVE DAM WAO!＞

・札幌

会場：北海道立総合体育センター 北海きたえーる(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)

日程：2026年5月30日（土）、31日（日） 15:00開場 / 16:00開演

問合わせ：オフィスキューお問合せフォーム https://www.office-cue.com/contact/ ・神戸

会場；神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）

日程：2026年6月11日（木） 17:00開場 / 18:00開演 13日（土）、14日（日）

15:00開場 / 16:00開演

問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 [12:00〜17:00/土日祝除く] ・横浜

会場：横浜アリーナ（横浜市港北区新横浜3丁目10）

日程：2026年6月20日（土）、21日（日） 15:00開場 / 16:00開演

問合わせ：キョードー横浜 045-671-9911 [土日・祭日を除く11:00〜15:00]