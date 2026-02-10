Image: Storagellc

キャンプやお墓参りなどで火が必要なとき、ライターだと頼りないってことありませんか。でもガスバーナーだと大げさというか……。

そんなニーズを満たしてくれそうなのが「T Torch（ティートーチ）」かもしれません。ミニ金槌のようなサイズ感で約1300度の集中炎を生み出すガストーチです。

一般的なライター用ガスで繰り返し使え、ワンプッシュ着火で炙り料理から焚き火、DIYまでマルチに活躍するとのこと。アワード受賞のミニマルフォルムも注目ポイントですよ。

おトクな先行セールも実施中でしたので詳しくチェックしていきましょう。

ライターとバーナーのちょうどいいところ

繰り返しになりますが「T Torch」はライターの手軽さとバーナーの火力を両立したガストーチ。点火はカチッとワンプッシュで炎は最大約1300度の集中炎を操れます。

スタミナは連続使用で最大約13分ほど。炙り料理やキャンプでの火起こしにはちょうどいい感じかと。火口も約3.5cm離れた位置で本体も熱くなりにくいそうですよ。

燃料はライター用に使う一般的なブタンガス。スーパーやホームセンターで数百円で入手可能なのも助かるポイントかと。

T型デザインで握りやすさと安全性を両立

重さは約187gでスマホを持つぐらいの感覚。キャンプギアとしても邪魔にならないサイズ感がいいですね。

T型フォルムで安定しやすく、炎の調整も親指がスッと届くダイヤルを回すだけ。見た目も操作系もミニマル＆スタイリッシュな仕上がりです。

活躍シーンいろいろ

使い道はキッチンやアウトドア、DIYや工作など工夫次第で多岐に渡るのでツールボックスにひとつあると出番があるかもしれませんね。

ライターとガスバーナーの中間を探している人はぜひチェックしてみてください。

