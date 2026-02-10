この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「SUPER BEAVER対バンから知った｜ライブが100倍良くなるコツ｜プロが思う『良いステージ』の定義とは」と題した動画を公開。自身の楽曲ができたものの、どうすれば観客に「良いライブ」だと思ってもらえるか悩む人に向けて、手っ取り早くステージの質を上げるための具体的な裏技を解説した。



動画の冒頭で平井氏は、「良いライブ」の定義について言及。年間1000本以上のライブを見るイベント会社の知人の言葉として、「ライブが終わって帰るときに、思い出せること」が重要だと語った。ライブの余韻に浸り、帰宅するまでに頭の中で再生されるような印象的な瞬間を作ることが、良いライブのひとつの基準になるという。



その上で、手っ取り早くライブを良くするための3つの裏技を紹介した。1つ目は「照明表を凝る」ことだ。多くのバンドがライブハウスのフォーマットに簡単な要望を書くだけだが、平井氏は「曲の何分何秒にこういう風に焚いてください」と秒単位で細かく指定した照明表を作成し、1ヶ月前にはライブハウスに提出することを推奨。手間はかかるが、ここまで準備することで照明スタッフのモチベーションが上がり、ライブのクオリティが爆発的に向上するとその効果を語った。



2つ目は「イヤモニを外す」こと。イヤモニは演奏の精度を上げるために有効だが、ライブハウスの規模によっては、フロア（客席）の空気を感じ取りにくくなるデメリットがあるという。特にキャリアの浅いバンドは、観客の反応を見ながらパフォーマンスを組み立てる姿勢が重要であり、イヤモニを外すことで観客との一体感が生まれ、結果としてライブが良くなることが多いと指摘した。



3つ目は「曲の難易度を下げる」ことである。「脳死で弾けるようにしとく」くらい簡単なフレーズにすることで、演奏にリソースを割くのではなく、観客にどう音楽を届けるかというパフォーマンス面に集中できると説明。難しいフレーズを披露することよりも、フロアの空気を読み、観客を巻き込むことに脳のメモリを使うべきだとアドバイスした。



これらのコツは、演奏技術だけでなく、周到な準備や観客を意識したパフォーマンスがいかに重要かを示している。少しの工夫でライブの質は大きく変わるのかもしれない。ライブ活動をしている人は試してみてはいかがだろうか。