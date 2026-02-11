この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ購入品】売り切れるかも⁉︎一度は食べるべき季節限定商品✨新商品が優秀すぎる！」と題した動画を公開。カルディの数ある商品の中から、マニアが「優秀すぎる」と太鼓判を押す季節限定品や新商品を厳選して紹介した。

なかべぇさんは、手軽に本格的な味が楽しめる食品や、季節感あふれる限定アイテムを次々とレビュー。冒頭で紹介された「ご飯にかけるだけ胡麻担々」は、温めてご飯にかけるだけで完成するレトルト食品だ。なかべぇさんは、その「とろっとしたテクスチャー」に注目し、一口食べると「胡麻の風味がきいていてピリッと辛い」と評価。具材のタケノコの食感がアクセントになっており、ご飯との相性が抜群だと語った。

続いて、特に熱を込めて紹介したのが「サンスクイーズ ルビーグレープフルーツ」だ。人気のグレープフルーツ缶の季節限定ピンク色バージョンで、なかべぇさんは「見つけた瞬間に大興奮でカゴに入れた」「これは争奪戦の予感」と語る。甘さを抑えたシラップ漬けだが、果肉自体は「酸味や苦味が控えめで甘味が強い」のが特徴。ヨーグルトにトッピングして食べた際も「じゅわっとジューシー」と、その瑞々しさを絶賛した。

さらに、冷凍スイーツの「クイニーアマン チョコ」も登場。自然解凍するだけで食べられる商品だが、ナイフを入れた瞬間の音からも分かるほど表面がキャラメリゼされており、「解凍しただけなのにこの食感はすごい」と驚きを隠せない様子。「表面がカリカリ、バリバリ」とした歯触りと、デニッシュ生地に練り込まれたチョコとキャラメルの「コク深い甘さ」を楽しめると評した。

なかべぇさんは、今回紹介した商品はどれもクオリティが高く、日々の食卓を豊かにしてくれると総括。特に季節限定品は早めのチェックがおすすめだ。

YouTubeの動画内容

00:55

「ご飯にかけるだけ胡麻担々」とろっとした濃厚スープを実食
04:08

「争奪戦の予感」季節限定ルビーグレープフルーツ缶の登場
06:07

赤ワイン香る大人の味「パッケリ ラグーソース」
08:23

解凍のみで驚きの食感「クイニーアマン チョコ」
12:24

甘さと塩気のバランスが絶妙「チョコレートサンドクッキー 塩キャラメル」

