¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡©¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ç±ß±¿Æ°¤¹¤ë¤È¡Ä¡×¥×¥í¤¬²òÀâ
º£Ç¯¤â¥Ù¥¹¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¼ø¾Þ¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¡¢£µ£°£°¥Úー¥¸¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤¯¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÊÔ½¸Éô°÷¤¬¸·Áª¡£
º£Ç¯¤ÎÁª¹Í²ñ¤ÏÉ¼¤¬³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é£±¼¡¡¢£²¼¡¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÁª¹Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÉ¬¤ºÂç¤¤¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¾åÃ£Ë¡¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¥Ù¥¹¥È¥ì¥Ã¥¹¥óÁª¹Í°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡È±ß±¿Æ°¡É¤ÇÆ°¤«¤¹¤â¤Î
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï±ß¸Ì¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤äÂÎ¤¬¡È±ß±¿Æ°¡É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾ÀþÅª¤ËÆ°¤¯¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÃÆÆ»¤äµå¼Á¤ËÂç¤¤Ê°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÈÀþ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È ±ß¡É¤ÎÆ°¤¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡È±ß¡É¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤¹
±ß¤òÉÁ¤¤¤ÆÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ï¼ê¸µ¤ä¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ß±¿Æ°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤Ï¼«Á³¤È¾å¾º¡£¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥ßー¥È¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë
¡Ú¡ß¡Û¡ÈÌÜÉ¸Êý¸þ¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤¹
ÂÎ¤´¤È¼ê¸µ¤òÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ëÀÚ¤êÊÖ¤·¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¶¯¤¯°®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¤¬³«¤¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤¥Òー¥ë²¼¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤
¡Ú¡ß¡Û¡È¥Üー¥ë¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤¹
¥Üー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾ÀþÅª¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¶¤êÌá¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍ¾Ê¬¤ÊÆ°¤¤¬Æþ¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯ÊÖ¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±¦ÂÂÎ½Å¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¬¤Á
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È
¥¯¥é¥Ö¤òÂ®¤¯¿¶¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¼ê¸µ¤ä¥¯¥é¥Ö¤ò¡ÖÄ¾ÀþÅª¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£〝±ß〞¤òÉÁ¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò»î¤·¤¿¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬´ÊÃ±¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ø¥½²¼¡Ö²ÃÎÏ¡×¡¢¥Ø¥½¾å¡ÖÃ¦ÎÏ¡×¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¤¬°ÂÄê¡ª
¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤ÎÎÏ´¶¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤ÏÃ¦ÎÏ¤·¤Ä¤Ä¤â²¼È¾¿È¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë²ÃÎÏ¤·¡¢ÃÏÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ï¥ê´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£½Å¿´¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤ÇÅÚÂæ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÃÏÌÌ¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ°¤½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç»ÏÆ°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¾åÈ¾¿È¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°·¹»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤¿¤é½ÅÎÏ¤Ë¤Þ¤«¤»¤ÆÏÓ¤ò¡Ö¥À¥éー¥ó¡×¤È¤Ö¤é²¼¤²¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°¸åº¸±¦¤«¤é²¡¤µ¤ì¤Æ¤âÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÎÏ´¶¤¬ÍýÁÛ
¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Ï¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é²¡¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬²¼È¾¿È¤ÎÎÏ´¶¤ÎÍýÁÛ¡£µÕ¤Ë¾åÈ¾¿È¡¢¤È¤¯¤ËÏÓ¤Ï¤É¤ÎÊý¸þ¤Ø¤âÆ°¤½Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤Ã¦ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Î³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÎÏ´¶¡¢ÎÏ¤ò¡ÖÆþ¤ì¤ë¡Ê²ÃÎÏ¡Ë¡×¤È¡ÖÈ´¤¯¡ÊÃ¦ÎÏ¡Ë¡×¤ÎÀµ²ò¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»³·Á¥×¥í¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤ÎÎÏ²Ã¸º¤Ï¡Ö¥Ø¥½¤Î²¼¤È¾å¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Î²òÀâ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÎÏ´¶¤Ç¹½¤¨¤¿¤é¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÞ¼¿®¹Ô
¡ü¤¿¤Ö¤Á¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡¿1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2018Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿¹¼éÍÎ¥×¥í¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò³Ø¤Ó¡¢2025Ç¯6·î¤ËÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ç¡ÖÀõÁð¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
»³·ÁÎÍÇÏ
¡ü¤ä¤Þ¤¬¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦¤Þ¡¿1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¡£ÅìµþÅÔŽ¥ËãÉÛ¤Î¡ÖFIVE ELEMENTS¡×¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNO GOLF NO LIFE¡×¤Ç¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¸þ¤±¤ÎÍ±×¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£