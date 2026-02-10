¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡ÙÆ±Áë²ñ¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¹æµãÉÔ²ÄÈò¡×SNSÈ¿¶Á¡¡Å·³¤Í´´õ¤â¡È¶µ¤¨»Ò¡É½¸·ë¤ËÎÞ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å·³¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡È¶µ¤¨»Ò¡É¥¥ã¥¹¥È8¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¹æµãÉÔ²ÄÈò¡×¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡ÙÆ±Áë²ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅ·³¤Í´´õ
¡¡ºîÃæ¤ÇÅ·³¤¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÃ¡¤¹þ¤àÎäÅ°¤Ê¶µ»Õ¡¦°¤µ×ÄÅ¿¿Ìð¤ò±é¤¸¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤¬ºÇ¹â»ëÄ°Î¨25.3¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤Î¾¾Àî¾°ÎÜµ±¡¢³á¸¶¤Ò¤«¤ê¡¢±Ê°æ°É¡¢ÌøÅÄ°áÎ¤²Â¡¢°ËÆ£½ãÊ¿¡¢¹â¸«ºÌ¹á¡¢À¾¸¶¿®Íµ¡¢¼ò°ææÆÂÀÏº¤Î8¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¿Í¤¬Â³¡¹¡£¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó21Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®Âº¤¹¤®¡×¡Ö¹æµãÉÔ²ÄÈò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö6Ç¯3ÁÈ¤Î8¿Í¤¬ºÆ²ñ¤È¤«¥¨¥â¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
