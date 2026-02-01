¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡¢·è»»¼õ¤±ÂçÉý°Â¡¡£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¡¡11.91¡Ê-2.82¡¡-19.14%¡Ë
¡¡Å´¹Ý¤Î¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡££Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤ÎÀÖ»ú¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð²Ù¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¼å¤¯¡¢²Á³Ê¤È¥³¥¹¥È¤Ï³µ¤ÍÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£²ó¤Î·è»»¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤Ï³µ¤Í²£¤Ð¤¤¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¹þ¤à¡£ÆâÍÆ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼å¤¤¤¬¡¢ÁÛÄêÆâ¤«¤Ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂè£±»ÍÈ¾´ü¤ª¤è¤ÓÄÌ´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ý¥¹¥³¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Í°Õ¤Ê»ñ»ºÇäµÑ¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ê£±£°－£±£²·î¡¦Âè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë
¡¦£±³ôÂ»±×¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§0.43¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¡ÊÍ½ÁÛ¡§0.62¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¡Ë
¡¦Çä¾å¹â¡§43.1²¯¥É¥ë¡¡0.3¡ó¸º¡ÊÍ½ÁÛ¡§45.8²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦EBITDA¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§2100Ëü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¡ÊÍ½ÁÛ¡§697Ëü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¡Ë
¡ÊÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¡Ë
¡¦Å´¹ÝÉôÌçÃ±°Ì¥³¥¹¥È¡§1¥È¥óÅö¤¿¤êÌó10¥É¥ëºï¸º
¡¦¸º²Á½þµÑÈñ¡§Ìó11.0²¯¥É¥ë
¡¦Å´¹Ý½Ð²ÙÎÌ¡§Ìó1650～1700Ëü¥È¥ó
¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¡§Ìó7.00²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§6.75²¯¥É¥ë¡Ë
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡ËÌÊÆ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥íー¥ë¥¹¥Áー¥ëÀ½ÉÊ¤ÈÅ´¹ÛÀÐ¥Ú¥ì¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡£ºÎ·¡ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¹©¶ñ¡¦¥Á¥åー¥Ö¤Ê¤É¤ÎÅ´¹ÝÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÍÏÍ»°¡±ô¥á¥Ã¥¡¢ÅÅµ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¡¢¥¬¥ë¥Ð¥Ëー¥ë¡¢HRC¡¢Îä±ä¥³¥¤¥ë¤ä¤½¤ÎÂ¾Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£
