¡Ú¸ÞÎØ¡Û¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î³Ð¸ç¡¡¡ÖÃÄÂÎÀï¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¡×¤È·è°Õ¤Î£²¼ïÌÜ½Ð¾ì
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡ÃÄÂÎÀï¡Ê£¸Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë£±ÅÀµÚ¤Ð¤º¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡Ê¤ê¤¯¡¢£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¡¢½÷»Ò¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃË»Ò¤Îº´Æ£½Ù¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£²°Ì¤ÈÊ³Æ®¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î£³¸Ä¤ò¾å²ó¤ë¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤ò¸«¤¿»°±º¤Ï¡¢¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Î°Ø»Ò¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£ÃÄÂÎºÇ½ªÆü¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¡£¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¤Ï¡¢À¤³¦ÎòÂå£³°Ì¤Î¹âÆÀÅÀ¤À¡£¼«¸ÊµÏ¿¤ò£·ÅÀ°Ê¾å¹¹¿·¡£Åßµ¨¸ÞÎØÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»°±º¤Ï¡Ö£±£µ£°ÅÀ¤Ë¾è¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¡£ÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤ë³ê¤ê¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¤òÈäÏª¡££³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤äÍð¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÏ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÃÄÂÎÀï¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±£²£°¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£¸Ä¿ÍÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤¯ÎòÂå£³°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£Ó£Ð¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢»°±º¤Ï£Ó£ÐÄ¾Á°¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¡£¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¤·¤¿¡£¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤ÏÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢ÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ë£Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼£²¼ïÌÜ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÝÆâÍÎÊå¶¯²½ÉôÄ¹¡Ê£´£¶¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢½Ð¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡Ö¡ÊËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿£²£´Ç¯¡Ë¥Ñ¥ê¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç¤ÎÉ½¾´¼°°Ê¹ß¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤Ç¶â¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÌÚ¸¶Áª¼ê¤¿¤Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Áê±þ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÉ¹¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¡£¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¸å¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¡¢ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤·¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò»ýÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¡££²»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¡¢´°àú¤ÊÍ½¹Ô±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£ÆüËÜ½é¤Î¥á¥À¥ë¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢ÄºÅÀ¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¡Åßµ¨¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç£±£´Ç¯¥½¥Á¶ä¡õ£±£¸Ç¯Ê¿¾»¶ä¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤Î£±£¹ºÐ£·£·Æü¡£²Æµ¨¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¡¼¥¯¤Ç£²£±Ç¯Åìµþ¶ä¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¶ä¤Î³«¿´Æá¤Î£±£µºÐ£³£´£¶Æü¡£
¡¡¢¡»°±º¡¡ÍþÍè¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤ê¤¯¡Ë£²£°£°£±Ç¯£±£²·î£±£·Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£Âçºå¡¦¸þÍÛÂæ¹â¡¢ÃæµþÂçÂ´¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ï£µºÐ¤«¤é»Ï¤á¡¢£±£µ¡½£±£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ú¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ»Ô¶¶æÆºÈ¤ÈÁÈ¤à¡££±£¹Ç¯£¸·î¤ËÌÚ¸¶Î¶°ì¤È¿·¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¶õ¼ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÀ°Õµ»¤Ï²ó¤·½³¤ê¡££±£´£¶¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡ÌÚ¸¶¡¡Î¶°ì¡Ê¤¤Ï¤é¡¦¤ê¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£¸·î£²£²Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£³ºÐ¡£ÃæµþÂçÂ´¡££´ºÐ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç£±£±Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂåÉ½¡££±£³¡½£±£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ú¥¢Å¾¸þ¡£¸ÞÎØ¤Ï¹â¶¶À®Èþ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£±£´Ç¯¥½¥Á¡¢¿Üºê³¤±©¤È£±£¸Ç¯Ê¿¾»¡¢»°±ºÍþÍè¤È£²£²Ç¯ËÌµþ¤Ë½Ð¾ì¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡£