ºÇ¶á¤Ï¡¢¥á¥¤¥óÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¦1Âæ¡Ö¥»¥«¥ó¥ÉÎäÂ¢¸Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Î¤á¤¤¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤â¡¢¤â¤Î¤ò¤â¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤ò2Âæ¤â¤Á¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¡¢¤á¤¤¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤â¤Î¤ÎÁª¤ÓÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¡£¤Ç¤âÊë¤é¤·¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥ÈÎò13Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡¢¤á¤¤¤µ¤ó¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂç·¿¼ýÇ¼²È¶ñ¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤ò¼êÊü¤·¡¢¡ÖÍ¾Çò¤ò°¦¤Ç¤ëÊë¤é¤·¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2ÂæÌÜ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥ß¥ËÎäÂ¢¸Ë
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¹¤Æ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¾×Æ°Çã¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Êë¤é¤·¤ÎºÌ¤ê¤Ï¿¢Êª¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍ¾Çò¤ËÌþ¡Ê¤¤¡Ë¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤á¤¤¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Ï·àÅª¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÍý¤ä¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¿¤á¡¢²È»ö¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¸º¤é¤·¡¢¤â¤¿¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Î¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤«¤é¿´¤ÎÈè¤ì¤â¸º¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¤Î2Âæ¤â¤Á
¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¿¢ÊªÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤á¤¤¤µ¤ó¡£
»Å»öÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¡¢Í×ÎäÂ¢¤Î¥¢¥í¥Þ²½¾ÑÉÊ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Á¥ó¥¡Ê¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÇ»½Ì±Õ¡Ë¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥«¥ó¥ÉÎäÂ¢¸Ë¤ò¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨²ß¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Æ±¤¸Ìò³ä¤Î²ÈÅÅ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÄñ¹³¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»Å»öÆ»¶ñ¤Ï²ÈÂ²¤â»È¤¦ÎäÂ¢¸Ë¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÌ¡¹¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤â¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ßÊ¬¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬»Å»öÆ»¶ñ¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤á¤¤¤µ¤ó¤¬¤â¤Î¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤ä¡¢°ìÈÌÅª¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¤ËÁª¤Ù¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Å»ö¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥ÉÎäÂ¢¸Ë¡×ÅÅµ¤Âå¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥»¥«¥ó¥ÉÎäÂ¢¸Ë¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤È¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤ÜÎäÂ¢ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Î¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
1Âæ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ãû¤·¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö²¾¤ËÅÅµ¤Âå¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Å»öÀìÍÑ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÏÉ¬¿Ü¡£Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿²÷Å¬¤µ¤Ï¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¤á¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íß¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤ì¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤ÆÁª¤Ö¤È¡¢Ë°¤¤¿¤ê½èÊ¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤â¤Î¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Î¤Î¤â¤ÁÊý¡¢Áª¤ÓÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£