求めてた2-in-1充電器、ついに見つけました。

Apple Watchを使い始めて今年で早10年。充電ケーブルやワイヤレス充電スタンドなど、これまでさまざまな充電スタイルを試してきました。

自分にぴったりなのは自宅と外出先の両方で簡単に充電ができて、なおかつ持ち運びに優れたもの。「気軽にどこでも挿せて、使用するケーブルは最小限に抑えられる小型充電器がベストなんじゃないだろうか」という答えに辿り着きました。今回ご紹介するTORRASの「FlashEye」は、コンセントさえあればどんな場所でもケーブル不要でApple Watchを充電できるアイテム。余計な要素を一切省いたミニマルデザインでありながら、しっかりと効率性を重視した2-in-1充電器なんです。

Apple Watch利用時の充電の悩み

Apple Watchユーザーの皆さんはご存知の通り、Apple Watchは基本的に専用のマグネット式の有線ケーブルを使って充電します。

そのため泊まりがけの旅行や出張の際には、iPhoneを充電するケーブルとApple Watchを充電するマグネット式ケーブルと、最低でも2本の充電ケーブルを持ち歩く必要があり、必然的に荷物が増えてしまうのが悩みの種でした。

またApple WatchとiPhoneを同時に有線ケーブルを使って充電するとなると、充電器を複数台持ち歩くか、ケーブルをつなぐ2つのポートを搭載した充電器が必要です。ただ複数台持ち歩くとなるとさらに荷物が多くなりますし、ポートが多くなると必然的に充電器自体のサイズも大きくなり、重さもその分増えてしまいがちです。

Apple Watchユーザーの方のなかには、僕と同じような悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。

「FlashEye」は充電のストレスを減らしてくれる

整理すると、僕がApple Watchの充電器に求める、本当に欲しい条件は以下のとおり。

・充電器は1個で済ませたい。 ・常にバッグに入れて持ち運べるようなコンパクトなサイズ感だと嬉しい。 ・プラグは折りたたみ式で、コンセントに直接挿せるタイプが理想。 ・持ち運ぶ充電ケーブルは最低1本に抑えたい。 ・iPhoneも同時に効率良く充電したい。

ズバリまとめると、どこにでも持ち出せるサイズ感で、Apple WatchとiPhoneの2台同時充電が叶えば十分、だけど性能は妥協したくないということ。正直これほどわがままな条件にも関わらず、「FlashEye」ならその願いをすべて叶えてくれます。

「FlashEye」最大の特長は、内蔵のマグネット式の充電ポートにくっつけるだけで、サッと充電を始められること。またコンセントプラグは折りたたみ式なので、バッグから取り出し、コンセントに挿すだけですぐに使えるのも重宝します。

しかも2-in-1充電器なので、USB-Cポートも備えています。USB-Cケーブルを1本持っていれば、Apple Watchに加え、iPhoneやiPadといったデバイスも同時に充電が可能です。

おかげでApple Watch用のマグネットケーブルを持ち運ばなくて済むようになり、ケーブル同士がカバンの中でゴチャつく心配も少なくなりました。そして「FlashEye」の使い勝手が良いと感じる大きな理由は、なんと言っても持ち運びに優れた充電器だということ。指でつまめるほどのコンパクトなサイズ感に加えて、重さは約80gとかなり軽量。

ガジェットポーチはもちろん、リュックの内ポケットに入るため、常にカバンに入れておく充電器としてもいいなと思いました。

Apple Watchを普段利用していると、「気づけば充電残量がギリギリ」ということが起きやすいんですよね。「FlashEye」があると、旅行や出張先で利用するホテルはもちろん、カフェやコワーキングスペースなど、ふとした瞬間にこまめに充電できるんです。しかもApple WatchとiPhoneの2台同時充電が可能＝デバイスの充電待ちが発生しないのは、出先では本当に助かります。

小さいのに、充電スペックも妥協ゼロ

これだけ小さくて、持ち運びもしやすい「FlashEye」ですが、充電スペックも妥協なし。

マグネットポートとUSB-Cポートを併用する場合は、5W出力でApple Watchの高速充電を維持しつつ、USB-Cポートから27W出力で充電が行なわれます。

またUSB-Cポートのみを使用する場合は最大出力45Wに対応。iPhoneはもちろん、iPadでも効率良く充電できる点も素敵です。

そうなると、発熱問題は大丈夫なのか心配になりますが、そこはご安心を。独自の温度制御技術「Tora-Iceon」による発熱抑制と安定給電のおかげで、長時間充電しても熱くならない品質面の信頼性があるため安心してデバイスを充電することができますよ。

これほどミニマルだと、デスク周りを広くスッキリと保てるのも魅力的です。仮にiPhoneを同時に充電する場合でも、使うケーブルは1本で済むため、ケーブル同士が絡む心配もありません。

ユニークなデザインが実は機能的

充電器本体をデコレーションできるオリジナルステッカー付き。

「FlashEye」はその見た目のユニークさもお気に入りのポイント。業界初の45度角で固定されるマグネット式充電ポートは特許も取得済み。マグネット式充電ポートを上向きに挿しても、横向きに挿しても、Apple Watchを斜め45度の角度をキープした状態で充電してくれます。

最初は斬新なデザインに感じましたが、これが絶妙に見やすい角度で、時刻やバッテリー残量を横からでも簡単に把握することができ、非常によく考えられているデザインだなぁと思いました。またマグネットの磁力に関しては、純正ケーブルと同じくらい強力だったので、充電中にApple Watch本体がズレ落ちてしまう心配も不要です。

移動が多い人にこそ響く2-in-1充電器

Apple WatchとiPhoneを同時に充電できる充電器って、選択肢が多すぎてどれを選べばいいか迷いがちですが、僕は「FlashEye」こそがそんな迷いを払拭してくれるアイテムだと感じました。

持ち運びに優れているし、取り出したらすぐに使えるし、そして充電スペックも申し分なし、とデスクでも出先でも実用的ですから。

現在発売中の「Flash Eye」は、Amazonのタイムセールも実施中。2月21日まで35%オフの8,099円で手に入れることができますよ。

