&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¡¢É½»²Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÎØÅê¤²¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCHANEL¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡È¹âµéÎØÅê¤²¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿&TEAM K¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÇú¥¤¥±¤ÊK
¢£&TEAM K¡¢¤á¤²¤º¤Ë²¿ÅÙ¤âÎØÅê¤²¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
K¤ÏÉ½»²Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢CHANEL¤Î¹á¿å¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹ ¥ªー ¥¹¥×¥é¥ó¥Ç¥£¥É¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¬Ìä¡£¾ìÆâ¤Ë¤Ï¹á¿å¥Ü¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÎØÅê¤²¥²ー¥à¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢K¤Ï¤½¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤«ÎØ¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤K¡£¤ä¤Ã¤È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¤á¤ÆÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤·¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤·¤Ã¡ª¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ìÈ¯¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎØÅê¤²¶ì¼ê¤Ê¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´î¤ÓÊý²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥¢¥¹¥êー¥Èº²ßÚÎöw¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¹âµéÎØÅê¤²¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹ë²Ú¤ÊÎØÅê¤²¡×¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊK¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM K¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇCHANEL¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø
K¤Ï¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£&TEAM¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤ÄK¤¬¥Ü¥È¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£
K¤Ï¡ÖÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÆÃÍ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£