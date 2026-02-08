2月8日におこなわれる第51回衆院選の投開票を受け、各局は選挙特番を編成。そのあおりで人気番組が放送休止となり、視聴者の不満が噴出している。

『豊臣兄弟！』が2月8日分の放送休止

俳優の仲野太賀が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK系）は、2月1日に公式アカウントがInstagramとXで2月8日分の放送休止を発表。これを受け、番組ファンからは

《選挙速報め！お預け食らったじゃないか！》

《えー！休みなんて無理！頑張れない》

《せっかく良いところだったのに！選挙特番よりも豊臣兄弟を放送しろ！》

と選挙特番に対する苦情が相次いだ。

また、鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）も、2月1日に番組公式サイトが「2月8日は『選挙の日2026』の放送となります」と発表。TBSは当日、選挙特番として『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』を放送する予定だ。

さらに、Hey！Say！JUMPの伊野尾慧、女優の松本穂香がダブル主演を務めるドラマ『50分間の恋人』（テレビ朝日系）も公式サイトで休止を告知した。

篠原涼子主演ドラマは2週連続で放送休止

「選挙特番の影響で各局ドラマの休止が続くなか、篠原涼子さん主演の日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―』は、まさかの2週連続で放送休止が決定しています。

2月8日は選挙特番『zero選挙2026』、翌週15日は『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子予選リーグ中継 日本×韓国』と、日本テレビ側の事情は理解できるものの、ファンからすれば“さすがに待たせすぎ”と感じても無理はないでしょう」（芸能ライター）

全局で一斉に選挙特番が放送されることにより、

《ホンマごめんやけど、初めて選挙特番を「邪魔」と思ったかも》

《そんなんNHKに任せといたら？全局選挙番組とかいらんねん！》

《選挙なんて途中経過いらんやろ》

《選挙特番なんて見る人ほとんどいないのに、なんでほぼ全局でやるの》

と、番組視聴者から不満の声が広がっている。

「衆院選の投開票日は、各局一斉に選挙特番を組むのが恒例です。しかし、視聴スタイルが多様化するなかで、全局横並びの編成に疑問を感じる視聴者が増えているのも現実。毎週楽しみにしているドラマが休止となれば、反発が出るのも無理はないかもしれません」（前出・芸能ライター）

選挙の重要性は理解されている一方で、判を押したように全局が特番を組み、ある意味お祭り騒ぎのような様相となる開票日。果たして全局横並びでやる意味はあるのか、あらためて選挙特番を組む意義について考えてみたい。