未成年者への性的搾取で世界を震撼させた「エプスタイン事件」が、いまノルウェー王室を直撃している。米司法省が1月31日に公開した「エプスタイン・ファイル」によって、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（2019年、勾留中に自殺）と、ノルウェーの次期王妃メッテ＝マリット皇太子妃（52）との"危うい関係"が改めて注目を集めているからだ。

【写真】女性の横で四つん這いになる英王室アンドリュー元王子……エプスタインと著名人のあられもない姿

報道によれば、妃の名前は300万ページに及ぶ文書内に数百回登場しており、元被告が少女買春などで2008年に有罪判決を受けた後に交わされていたメールが多いことが確認されている。

妃は「エプスタイン島」に少なくとも2回招待され、エプスタイン宅には単独で滞在

今回の文書公開により、妃が性犯罪の舞台として悪名高い「エプスタイン島」に、少なくとも2回招待されていた記録が確認された。王室側は「島には訪れていない」と説明しているが、米フロリダ州パームビーチにある元被告の邸宅には、2013年に単独で滞在したことを認めている。海外ジャーナリストが説明する。

「文書によると、2013年1月2日、フロリダのエプスタイン邸宅に滞在中と思われる妃から、『電話がつながらない！ 早く会いに来れない？』と催促するメールが送信されています。

同年1月5日には、エプスタインが自身の邸宅を『神聖で純粋な瞑想の場』だと表現し、『より良い友人でありたい』と前置きした上で、『瞑想と喫煙は一緒にしてはならない』『禁煙には抗うつ剤が効く』など、禁煙を促すようなメッセージを送っているのがわかります。妃は『室内では絶対に喫煙しません。約束します』と返事しています」

「彼女は17歳だよ。きっと楽しいと思う」黒塗りにされたエプスタインの返信

エプスタイン宅に滞在中の2013年1月7〜8日にかけて交わされた、「17歳のゴッド・ドーター（god daughter）」をめぐる一連のメールは中でも目を引く。

元被告は「最高の内科医がいる」「彼は診断の天才だ」として、ある人物を妃に紹介。妃は「私に必要だと思う？」と返すが、その直後の元被告からの返信は黒塗りにされている。

「その後の流れは、かえって黒塗り部分への臆測が高まるものです。妃は『Noooooo 恥ずかしすぎる』『私は恥ずかしがり屋だから』と強い拒否感を示しますが、エプスタインは『お願いだ。私のゴッド・ドーターのためなんだ』と食い下がり、『彼女は今夜来る』と半ば既定路線のように報告。

妃は『ビーチに行って、勇気を出すわ』と応じつつも、『彼女には電話しない。不快に感じる』などと距離を取ろうとしますが、エプスタインは『彼女は17歳だよ。きっと楽しいと思う。あなたに気まずい思いはさせたくない』と口説いています。

そして翌未明、妃は『私たちが一緒に瞑想した妙心様（Myoshin）が言っていたように、ここは瞑想に最適な場所。こんなに心が安らいだのは久しぶり。本当にありがとう』と感謝のメールをエプスタインに送付しているのが確認できます。

文脈からは、17歳の"ゴッド・ドーター"が妃に何らかの施術を行った可能性がうかがえるが、性的なものだったかはわかりません。また、エプスタインは隠語を使っていたとされるので、『瞑想』についても言葉通りの話なのか、『Myoshin』もまた別の意味があるのかはわかりません。

いずれにせよ、未成年者をめぐるやりとりが黒塗りで伏せられている事実そのものが、強い疑念を呼んでいます」（同前）

エプスタイン元被告が未成年の被害者に対し、顧客への性的マッサージを行うよう強要していたことは、捜査資料や被害者証言から明らかになっている。ただし、妃が受けたとされる行為が性的搾取に該当するものであったかどうかを示す直接的な証拠は、現時点では確認されていない。

「パリは不倫向き。スカンジナビアは良妻向き」親しいメールのやりとり

エプスタイン邸宅を訪れる以前のメールからも親しい関係が垣間見える。2012年10月15日には、元被告が「妻探しをしている。パリもいいが、スカンジナビアのほうが好きだ」と冗談めかすと、妃は「パリは不倫向き。スカンジナビアは良妻向き。でも、そんなことを言える立場じゃないけど」と応じている。軽口とはいえ、その距離感は近い。

その1週間後、元被告に参列した結婚式の感想を尋ねられた妃は、「退屈な結婚式だった。古い映画のようなもの。登場人物たちの関係が長続きしないと最初からわかっているようなね」と返信。これは同年10月、ルクセンブルクで行われたギヨーム大公とステファニー妃の結婚式を指すとみられる。

さらに遡る2011年10月23日には、妃が「あなたのことをググってみた」と明かし、「確かに、あまり良くないですね」とネガティブな評判に触れている。それでも笑顔の記号を添えており、問題のある人物だと認識しながらも関係を断たなかったことがうかがえる。

また2012年には、元被告からの相談に対し、妃は「装飾は得意だから手伝えることがあれば言って」「私も人助けが好き。あなたと同じように心優しいのよ」と返信。彼を善意の人物として受け止めていた様子が見て取れる。

妃の連れ子、長男マリウスは性的暴行などの裁判の渦中──ノルウェー王制は支持率低下

今回のエプスタイン文書が明らかになると、妃は元被告が有罪判決を受けた後も接触を続けていたことを「判断が足りなかった」と謝罪したが、世論は冷ややかだ。最近の世論調査では、国民からのノルウェー王制への支持率が低下していることが示されている。

妃の長男で、ホーコン皇太子と結婚する前にもうけた息子、マリウス・ボルグ・ホイビー被告（29）も国民の反感を買っている。マリウスは性的暴行、マリファナの受け渡しなど計38件の容疑で起訴され、2月3日の初公判では性的暴行4件と家庭内暴力1件については無罪を主張する一方、無免許運転やスピード違反などの軽犯罪は罪を認めている。なお、マリウス被告は王室メンバーであるが王位継承権はない。

王制支持の揺らぎと家族の裁判が重なる中、ノルウェー王室はいま、かつてない厳しい視線にさらされている。