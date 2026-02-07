グラビアアイドルで気象予報士の椿野ゆうこが、3日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）2026年２月10号の人気コーナー「このあと、どうする？」に登場した。



【写真】たわわな果実と恥ずかしそうに視線を落とす

映像化も果たした『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』、『NHKにようこそ！』等を発表する作家・滝本竜彦氏が執筆したシナリオに沿ってグラビアを展開。後輩に誘われて、二郎系ラーメンへ。苦しむ僕を横目に、ペロリと余裕な彼女。すると、見かねた彼女が僕を…。



スーツ姿で清楚な“できる女性"を演じたかと思えば、スーツを脱いでシャツのボタンをはずし、恥ずかしそうにたわわな果実を見せて妖艶さを醸し出している。



椿野は2000年8 月1 日、京都府生まれ。T155B81W60H82。アイドルグループ・ひめもすオーケストラとして2020 年にデビュー。茨城大学で気象学を専攻し、2024年に気象予報士試験に合格、防災士資格も取得。お天気キャスターとしても活躍中。2026年2 月でグループを卒業予定。



ほかにも人気アイドルグループ「虹のコンキスタドール」と「でんぱ組.inc」の元メンバーで、グラビアアイドルでVTuberの根本凪、福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」のメンバーで、グラビアアイドルとしても活動している小日向優花が登場している。



（よろず～ニュース編集部）