『いつも見守ってくれてありがとう』赤ちゃんと一緒に暮らす猫が…『本当のお姉ちゃんのような行動』に「間違いなくずっと仲良し」と称賛の声
赤ちゃんの隣にいつもいてくれる猫ちゃんへの、飼い主さんの愛と感謝のメッセージが注目を集めています。話題の投稿は100件を超えるいいねを獲得し「うれしいね」「間違いなくずっと仲良し」といったコメントが集まっています。
【動画：『いつも見守ってくれてありがとう』赤ちゃんと一緒に暮らす猫が…『本当のお姉ちゃんのような行動』】
赤ちゃんを見守る猫ちゃん
TikTokアカウント「poooonchann」に投稿されたのは、赤ちゃん思いの猫ちゃんの姿です。猫のぽんちゃんのおうちに赤ちゃんが誕生。赤ちゃんや小さい子どもを怖がってしまう猫もいますが、ぽんちゃんは威嚇することもなかったそうです。それどころか、いつも赤ちゃんのそばにいて、見守ってくれたといいます。
赤ちゃんが寝ているそばで、ぽんちゃんも一緒に寝ていたり、イスに座る赤ちゃんの隣で、落ちないか見張っているような眼差しのときもあったりしたそうです。
家族をずっと見守り続けてきた深い愛情
ぽんちゃんは、ママさんが妊娠中も心の支えになったそうです。そして、赤ちゃんと初対面の日。赤ちゃんのにおいを嗅いで、見守り始めたぽんちゃん。出会った瞬間から「赤ちゃんが可愛い！」とお姉ちゃんモードになっていたのかもしれません。
いつまでも仲良く
赤ちゃんが大きくなり、ぽんちゃんに興味が出てくると、寝ているぽんちゃんをそっと触ろうとしていたこともあったそうです。ぽんちゃんと赤ちゃんはこれからもっと絆を深めて仲良しになっていくでしょう。
TikTokアカウント「poooonchann」では、ぽんちゃんの成長の様子が投稿されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「poooonchann」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。