2月7日までに、女優の山本舞香が自身のInstagramを更新。友人である女優の橋本環奈とのプライベートツーショットを公開したが、その山本の装いに注目が集まっている。

山本は《Happy 27th birthday 環奈の大切な人たちが集まった、愛に溢れた最高の夜でした》と、2月3日が誕生日だった橋本の誕生日会に参加したことを報告。さらに、《サプライズ登場成功。歳を重ねるたびに、思い出もどんどん増えていくのが嬉しいね》と、サプライズでの登場だったことを明かし、2人の絆を披露した。

「山本さんと橋本さんは、2020年公開の映画『今日から俺は！！劇場版』で共演。それをきっかけに親交を深めています。その後も2022年の映画『カラダ探し』などでも共演を続け、今ではお互いの家を行き来する仲に。公私共に仲が良く“大親友”を公言しています」（芸能プロ関係者）

橋本の誕生日当日も変わらず仲睦まじい様子が垣間見えた。複数枚のバースデーショットが並ぶ中、ファンが注目していたのは山本が着用していた洋服だった。

「写真に写る山本さんは、ブラウンを基調とした柄物のダウンジャケットを着用していました。実はこのダウンは、シルバーアクセサリーの帝王『Chrome Hearts』と、世界的に有名なラッパーのドレイクが手掛ける『NOCTA』というブランド、さらに『Nike』がトリプルコラボしたもの。海外で発売された際には、なんと3万9000ドル（日本円で約600万円前後）でリリースされたという超高級ダウンなのです」（ファッション誌ライター）

日本では、2026年1月12日から数日間、クロムハーツ東京青山店でコラボコレクションの抽選受付を実施。すでに中古品なども出回っており、その金額は200万円前後から400万円越えまで幅広く見受けられる。

ブランドファンにとってはかなり話題の新作。Xでは、《えっぐw》《値段バグってて笑う》と、その高額なダウンを着ている山本への驚きの声が寄せられていた。

山本は、2024年10月にMY FIRST STORYのボーカル・Hiroと結婚。前出の芸能プロ関係者は、今回の高級ダウンは夫の影響もあるのではないかと指摘した。

「今回のダウンを山本さんがどのようにして手に入れたのか詳細は定かではありませんが、彼女は2023年頃からクロムハーツにハマり出したことを公言していました。さらに、Hiroさんもこれまでクロムハーツのアクセサリーなどを着用していたこともあり、夫婦揃ってブランドのファンなのでしょう。

日本を代表する女優の山本さんと世界中で活躍するHiroさんのビック夫婦ですから、高価なブランドも容易に手に入れられるのかもしれませんね」

友人を祝う山本の姿から、セレブぶりが垣間見えた。