“グラビア界の次世代エース”福井梨莉華、透明感あふれる色白美肌＆美しいボディラインを披露
グラビア界の次世代エースとして注目を集める福井梨莉華の最新デジタル写真集集『ふわり、純情』が、12日からワニブックスより配信される。俳優としても活動の幅を広げる中で発表される、注目の一冊だ。
【写真】グラビアヒロイン大本命の福井梨莉華が魅了する
福井は2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。2024年9月から本格的にグラビア活動を開始し、25年10月には1st写真集『あいの道しるべ』を発売するなど、着実にキャリアを重ねてきた。NHK『高校生日記』やBS NHK時代劇『おいち不思議がたり』、NHKドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』などに出演し、演技の場でも存在感を示している。
最新作のテーマは「リリーと行く温泉小旅行」。旅情あふれるシチュエーションの中で、可憐さとしっとりとした大人っぽさをバランスよく切り取った。ほんのり色づいた頬や無邪気な笑顔が印象的で、見ている側を自然と引き込む構成となっている。
誌面では、透明感あふれる色白の美肌や、しなやかなボディラインが際立つカットが並ぶ。ナチュラルな表情から落ち着いたまなざしまで、多彩な魅力が詰め込まれ、成長の軌跡を感じさせる内容に仕上がった。
グラビアで存在感を高めながら、女優としても表現の幅を広げる福井梨莉華。勢いを増す中で届けられる今回のデジタル写真集は、2026年を象徴する一冊となりそうだ。
