2006年のデビュー後、グラビアアイドル・タレントとして活躍した谷桃子さん（41）。バラエティ番組「ゴッドタン」（テレビ東京系）では唯一無二の“モンスターキャラ”でブレイクした。2018年には芸能界を引退し、現在は福岡で夫と2人の子どもと穏やかに暮らしている。【画像】水着を着たまま楽屋から20分出られず、スタイリストにお尻を叩かれしぶしぶ…コンプレックスを抱えていたグラドル時代の谷桃子さんを見る地元・茨城