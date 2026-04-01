元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が31日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「週刊プレイボーイさん表紙ですショートにして初めてのグラビア」と報告。緑あふれる中での胸元を大胆に露出した肌色バンドゥビキニ水着姿を公開し「グアムで撮影してきたよ〜！！」と明かした。さらに、胸元がUの字に開放され、片脚があらわになるスリット入り透け透け黒ロングワンピース姿や、レース生地のトップ