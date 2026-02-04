今週、しまむらオンラインとロフトが相次いで「ボンボンドロップシール」の販売中止を発表しました。最近、ThreadsなどのSNSにはボンボンドロップシールにまつわるママたちの嘆きがあふれています。シール帳を持ち歩く女の子たち、娘とともに、シールを買うために開店前から並ぶママたち……そう、「シール」の大ブームが起きているのです。今子育てをしている彼女たちはかつての「平成女児」。懐かしさ×バズ×IP（知的財産）が、“平成女児ブーム”という大きな市場を新たに作り出しているのです。（ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー 鈴木朋子）

品薄続出！1300万枚突破の「ボンボンドロップシール」旋風

今、熱狂的な「シール」ブームが起きているのをご存じでしょうか。幼稚園から中学生までの女子を夢中にさせているシール集めですが、中でも人気なのが、大阪市中央区の文具メーカー「クーリア」が開発、製造している「ボンボンドロップシール」（略して「ボンドロ」）です。

ボンボンドロップシールはつやつやの樹脂製で透明感があり、ぷっくりとした立体になっている点が特徴で、絵柄はオリジナルデザインのものや、サンリオ、ディズニー、ちいかわなどの有名キャラクターのものまで多数存在します。クーリアによると、2025年11月末時点で累計出荷数は1300万枚に上るそうです。

ボンボンドロップシールはどこの店舗でも品薄状態が続き、入荷日には開店前から行列ができることも珍しくありません。店舗側は「1家族2点まで」など制限をかけて販売していますが、売り場では客同士が押し合うなどのトラブルも起きています。ボンボンドロップシールのあまりの人気ぶりに偽物も登場。公式サイトでも注意を呼び掛ける事態となっています。

他にも、おしりを立体化した「おしりシール」や、水とスパンコールが入っている「ウォーターシール」、フロッキー加工されている「ふわふわドロップシール」も人気です。

入手したシールは「シール帳」に貼り替え、コレクションを眺めたり、触ったりして楽しみます。また、友達と「シール交換」をするのも大切な遊びです。ボンボンドロップシールはボンボンドロップシールと交換する、もしくはボンボンドロップシールと手に入れやすいシール数枚と交換、というように、お互いに希少性から「レート」を判断して交換します。そのため、シール帳を何冊も持ち歩き、お互いの持っているシールを見せ合います。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）