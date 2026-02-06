俳優ティモシー・シャラメは「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」（日本では3月13日公開）のパリプレミアを無料にしたかったという。3日にパリのル・グラン・レックスで行われたプレミアのチケットが、最高50ユーロ（約9300円）だったということについて、一部では非難の声が上がっていたが、ティモシーは「自分は関与していない」と冗談交じりにコメントした。



【写真】来日してプレミアに登場。抽選はあるが基本的は無料だ

ジバンシィのスーツ姿で登場したティモシーは壇上から観客に向けてこう話した。「みんながかなり高額を払ってきていることは知ってる。でも、僕は関与していないからね！僕にはそのお金は一切入ってこない。僕的には無料にしたかったよ」。ティモシーの発言には、会場から大きな拍手が上がっていた。



同作は1950年代の米ニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た物語。自己中心的だが天才卓球プレイヤーでもあるマーティ・マウザー（ティモシー・シャラメ）は、親戚の靴屋で働きながら世界選手権に参加するために奮闘する。今年の「第98回アカデミー賞」で作品賞、監督賞、主演男優賞を含む9部門でノミネートされている。ティモシーの主演男優賞にも注目が集まっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）