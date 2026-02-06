この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョにミミズ玉食わせたら爆発…？！【やせすぎ雷魚450日目】」と題した動画を公開しました。動画には、飼育しているライギョに大量のミミズを与えたところ、口からミミズが勢いよく飛び出してしまう、予想外の食事風景が収められています。

動画に登場するのは、投稿者が飼育しているライギョ。かつては痩せ細っていましたが、今ではすっかり肉付きが良くなり、標準的な体型まで回復しました。飼育開始から450日目を迎えたこの日、さらなる成長を願い、大好物のミミズを大量に与えることにします。

飼い主が用意したのは、たくさんのミミズが絡み合ってできた塊、通称「ミミズ玉」。これを一気に食べさせようと、ライギョの口元へ近づけます。ライギョはゆっくりと飼い主の手に顔を寄せ、食事の時を待ち構えます。

飼い主がミミズ玉を水中に差し出すと、ライギョは大きな口を開けて豪快に食いつきました。しかし、一度に食べるには量が多すぎたのか、口に収まりきらなかったミミズが水中に「爆発」したかのように散らばってしまいます。ハプニングはありましたが、食欲旺盛なライギョは、水中に舞うミミズを次々と吸い込むように食べていきます。その後は、飼い主がピンセットで一匹ずつ与えるスタイルに切り替わり、ライギョは満足するまでミミズを食べ続けました。

予想外の出来事に見舞われながらも、食欲旺盛なライギョの姿を楽しめる映像となっています。

YouTubeの動画内容

00:00

元やせすぎライギョの現在
00:58

今日の豪華な食事「ミミズ玉」
01:58

豪快な一口！しかし口からミミズが…
03:50

わんこそば状態でミミズを食べ続ける

【悪戦苦闘】巨大カエルが飲み込めないライギョ！まさかの結末に飼い主も苦笑い

 骨と皮だけだったライギョ、1年間の献身的な飼育で激変…力強く成長した姿に反響

 骨と皮だったライギョが9ヶ月で激変！愛情あふれる飼育の記録に感動

