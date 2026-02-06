GLIM SPANKYの新曲「春色ベイビーブルー」が、2月24日24時45分よりFODにて配信される飯島直子主演オリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』の主題歌に決定した。第1話のみ地上波版がフジテレビにて同日同時刻に限定放送される。

ドラマ『こないだおばさんって言われたよ』は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを温かくユーモラスに描いたコメディ。推しの裏切り、元彼との再会、老眼鏡、親の介護に老後のお金の不安など、人生の節目で立ちすくもうとも“大丈夫、まだまだここから”と寄り添うお守りのような泣き笑い物語だ。主題歌「春色ベイビーブルー」が使用されたスポット映像も公開となった。

以下に主題歌にして新曲「春色ベイビーブルー」に関するGLIM SPANKYのコメントをお届けしたい。

自分たちも30代になってどう頑張っても若者と言える年齢ではなくなってきたなぁと感じているのですが、この「春色ベイビーブルー」は、だからこそ若々しくフレッシュで爽やかな曲を作りたいと思って制作し始めた楽曲だったので、今回この作品と巡り会えたことがとても幸せです。

まだまだ青春は終わらないぜって気持ちで人生を謳歌する大人の皆様の背中を押せる楽曲になったら嬉しいです！

また、GLIM SPANKYが3月25日、最新アルバム『Éclore』(エクロール)をリリースするほか、6月より全国16都市をまわるワンマンツアー＜Éclore Tour 2026」を開催することは既報のとおり。このたび、アルバム『Éclore』収録曲とジャケット画像など詳細が公開となった。

アルバム『Éclore』には、『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲「衝動」、TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」、そして新曲にして飯島直子主演FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌「春色ベイビーブルー」を含む全10曲が収録される。

リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤のBlu-rayには、全国7都市ワンマンツアー＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞から、2025年6月27日の大阪・味園ユニバース閉店前ラストとなったワンマンライブ映像を全曲収録した。

さらに、アルバム『Éclore』初回限定盤 / 通常盤(初回プレス分)購入者対象スペシャル企画の詳細も発表となった。6月より開催される全国16都市ワンマンツアー＜Éclore Tour 2026＞にて、抽選でGLIM SPANKYメンバーと“ライブ終演後、ステージ上記念撮影”ほか、応募者全員対象の“ライブ終演後お見送り会”などが実施される予定だ。

アルバム『Éclore』収録曲に関する松尾レミと亀本寛貴のコメントを以下にお届けしたい。

「今回のアルバムは孵化・羽化が大きなテーマになっている短編小説集のような一枚です。

どの曲も新しい自分になるとか、殻を破るメッセージが込められています。

今まで以上に、曲の主人公になってもらえるような、「あなた」と「わたし」視点で書いている曲を多く書きました。

そして、わたしもさらに自分の殻を破ることができた気がします。

難しい現代を生きるみなさんの日々を支えられる一枚になりますように！

アートワークでは蛾のような羽根を背負い、アルバムのテーマを表しています。

フェアリーテイルのような、けれども強い意志が見えるようなジャケットになりました。

とっても気に入っています。

他にもたくさん素敵な写真があるのでブックレット、お楽しみに！

ぜひアートワークも含めて楽しんでもらえると嬉しいです」

──松尾レミ

「今回のアルバムは今まで以上に一曲一曲に対して2人でコミュニティケーションをとりながら丁寧に制作していったので、自分たちのオリジナリティが強まった楽曲たちになったと感じています。

どの曲も満足度の高い自身作です。

勿論全部気に入っていただけたら嬉しいですが、その中でも「特にこの曲が好き！」や「この曲が今の自分に刺さった！」というようになったらなと思っています。

たくさんの方に新しいGLIM SPANKYの音楽の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです」

──亀本寛貴

■ドラマ『こないだおばさんって言われたよ』

●配信：2月24日(火)24時45分〜

FODにて / 全8話 / ♯1(無料)・♯2配信開始

以降、毎週火曜日20時 最新話配信

●放送：2月24日(火)24時45分〜25時15分

♯1地上波版を限定放送(関東ローカル)

※配信・放送日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

出演：飯島直子／堀内敬子／Mummy-D／中田クルミ／のせりん／六角慎司／上野勇希／高田純次／梅沢昌代 他

主題歌：GLIM SPANKY「春色ベイビーブルー」(ユニバーサル ミュージック)

作詞：松尾レミ 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴

▼スタッフ

脚本：岸本鮎佳

監督：清水康彦(イースト・フィルム)／大内田龍馬(イースト・フィルム)

プロデューサー：鹿内 植／小林有衣子(イースト・フィルム)

制作プロダクション：イースト・フィルム

制作著作：フジテレビ

配信ページ：https://fod.fujitv.co.jp/title/013i

オフィシャルページ：https://www.fujitv.co.jp/drama_konaoba/

『Éclore』初回限定盤

『Éclore』通常盤

■アルバム『Éclore』(読み：エクロール)

2026年3月25日(水)発売

予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR



【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69382 7,500円(税抜)

・CD収録内容：全10曲

・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

・デジパック仕様

・ブックレット32P

【通常盤(CD)】

TYCT-60261 3,300円(税抜)

・CD収録内容：全10曲

・ブックレット24P ▼CD収録内容 ※全形態共通

01.第六感

02.大天使

03.春色ベイビーブルー

※FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌

04.あたらしい物語

05.麗らかな国

06.衝動

※『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲

07.わたしはあなた

08.FLY HIGH

09.カメラ アイロニー

※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

10.エクロール ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤

＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

encore

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ 【購入者特典】

●全形態共通CD封入特典

『Éclore』初回限定盤と通常盤(初回プレス分のみ)にスペシャル企画の応募抽選用シリアルナンバーを封入

●スペシャル企画

・『Éclore』応募スペシャル企画

・＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約

詳細：https://www.universal-music.co.jp/glim-spanky/

※本企画は参加ご希望の会場のライブチケットが必要です。チケットをお持ちでないお客様の参加はできませんのでご注意ください。

●＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約(抽選)

CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシでご確認ください。

抽選受付期間：3/25(水)12:00〜4/15(水)23:59

当落確認期間：4/18(土)15:00〜4/21(火)23:00

●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

▼注意事項

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

■全国ツアー＜Éclore Tour 2026＞

6月14日(日) 横浜ベイホール

6月19日(金) 神戸チキンジョージ

6月21日(日) 岡山YEBISU YA PRO

7月03日(金) 札幌PENNY LANE24

7月05日(日) 仙台GIGS

7月10日(金) 福岡DRUM LOGOS

7月11日(土) 熊本B.9 V1

7月18日(土) 郡山HIP SHOT JAPAN

7月20日(月/祝) 長野市芸術館 メインホール

7月31日(金) 新潟LOTS

8月02日(日) 金沢EIGHT HALL

8月09日(日) 広島CLUB QUATTRO

8月11日(火/祝) 高松DIME

8月14日(金) 名古屋市公会堂 大ホール

8月20日(木) NHK大阪ホール

8月27日(木) LINE CUBE SHIBUYA

詳細：https://www.glimspanky.com/