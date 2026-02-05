領地を育てて資産を増やせ。シリーズ最新作「カルドセプト ビギンズ」が7月16日に発売【ニンダイ】
【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始
配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、Nintendo Switch 2用「カルドセプト ビギンズ」の最新映像が公開された。7月16日に発売を予定している。
本作はボードゲーム＋トレーディングカードゲーム「カルドセプト」シリーズ最新作。ダイスを振り、止まった街でカードからクリーチャーを召喚して領地を増やしていく。そして、他のプレーヤーから通行料を取り目標の資産を達成していく。時には領地を巡ってのバトルや領地を成長させるなどの戦略性がある。
カードは400種類以上が登場し、ストーリーモードでは父親を探す旅の中で戦い方を身に着けていく。
オンライン対戦やおすそわけ通信にも対応。【カルドセプト ビギンズ Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5]】 【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】