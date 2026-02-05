この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

阪急うめだ本店（大阪市北区）で現在、国内最大級のチョコレートの祭典「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」が開かれている。



メイン会場の9階催場・祝祭広場では「チョコレートピア」をテーマに、前半・後半で内容が入れ替わる2部制を初導入。期間を分けて4つの異なる会場が登場するなど、国内外約350ブランド・約3000種類がそろうバレンタインイベントとなっており、毎年人気の会場で楽しめるソフトクリームやアイスクリームなどのチョコスイーツも充実している。1月30日に後半がスタートし、連日多くの人が訪れている。



担当者は「国内外問わず、阪急限定のチョコレートが盛りだくさんなので楽しんでほしい」と話す。



開催時間は10時～20時（最終日は19時まで）。2月14日まで。

