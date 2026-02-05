トヨタが６連騰で３週間ぶりに新高値、円安進行とハイブリッド車需要の喚起に期待

トヨタ自動車<7203.T>が６連騰と上値追い鮮明。１月１５日につけた昨年来高値３７６４円を奪回し、３週間ぶりに新値街道に躍り出た。中期トレンドでも昨年８月上旬を起点に１３週移動平均線をサポートラインとした典型的な下値切り上げトレンドを形成している。



外国為替市場で円安が一段と進行、対ドルは足もとで１ドル＝１５６円台後半の推移となっているほか、対ユーロでも１ユーロ＝１８５円台前半の推移と円安傾向が強い。同社は対ドル１円の円安で営業利益を約５００億円押し上げるとも試算されており、株価を強く刺激するポジティブ材料となっている。また、前日に日経新聞が、トヨタがハイブリッド車の増産に動く計画にあることを報じ「米国を中心にエンジンや部品工場に投資し、２８年の生産台数を２６年計画比３割増の６７０万台に引き上げる」と伝えており、これも物色人気を後押ししているようだ。電気自動車（ＥＶ）は欧州や米国で普及政策の見直しが相次いでおり、相対的にハイブリッド車の需要が拡大している。トヨタはハイブリッド車の世界シェアで群を抜いており、足もとの収益環境における優位性が一段と浮き彫りとなっている。



出所：MINKABU PRESS