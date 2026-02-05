アメリカ経済の「失速」に備えよ…！トランプ大批判のウラで「富める者だけがさらに富む金融政策」が進行中！パウエルFRB議長が犯した致命的な誤算の呆れた真相

パウエル議長の「政策責任」を問う

米議会がFRBに課した使命はふたつある。すなわち、雇用の最大化と物価の安定である。

ところが、前編『トランプ批判一色のアメリカで「パウエルの失敗」が封印される悪夢…！世界経済の失速を招く「FRB金融政策」のヤバすぎる真相』で見てきたように、実はこれらの2つ責任を果たす面において、2018年2月に就任したジェローム・パウエル議長は大失敗を重ねている。

昨今、トランプ大統領によるFRB議長の解任騒動が話題になったが、FRBが独立しているかどうかという問題で、現状の経済的な失策を覆い隠してはならないだろう。

独立した権限を与えられたパウエル議長が、その権限をどのように行使し、どのような結果をもたらしたのか。本編ではパウエルFRBが固執してきた「2％のインフレ目標」の妥当性と、高金利政策が雇用と労働者に与えた影響を検証していこう。

2％のインフレ目標に根拠はあるか

求人と雇用の伸びの大幅な落ち込み、さらに予想されたほど高進しないインフレ率を見ると、消費者向けの製品を販売する企業が自由に値上げできないほど、中間層と低所得層の消費者は弱っている。

だが、パウエル議長が「インフレが制御できなくなる」として、あれほど頑なに拒んできた利下げを、トランプ関税によるインフレ圧力の中で2025年に3回も実施しても、狂乱物価になる兆候は見られない。

さらに、2％のインフレ目標自体が適切なものであるか、科学的根拠はあるのかについて一部のエコノミストから疑義が呈されている。

米外交問題評議会の上席研究員を務めるロジャー・ファーガソン元FRB副議長は、「2％のインフレ目標の起源は、1988年当時インフレ高進と戦っていたニュージーランドのロジャー・ダグラス財務相がテレビのインタビューにおいて、インフレ率として適切と思われる0〜1％の上限に、統計上のインフレ率が現実よりも若干低めとなる傾向を考慮して、1％の上方修正を加えた数字として、その場で発明したものだ」と説明。

ファーガソン氏はさらに、「このように2％のインフレ目標は厳密には科学的とは言えないのだが、FRBを含む世界の中央銀行がすぐに広く採用するようになった」と振り返っている。

労働者の手取りを増やすべき？

こうした経緯から、独保険大手アリアンツの首席経済顧問を務めるモハメド・エラリアン氏は従来から、「FRBが2％の物価上昇率目標にこだわるあまり、米国は景気後退に追い込まれる恐れがある」「今後5〜10年の米国のインフレ目標は3％付近に設定される必要がある」との見解を表明している。

事実、2％インフレ目標の「言い出しっぺ国」ニュージーランドの中央銀行であるニュージーランド準備銀行（RBNZ）では、2％の中間値をはさんだ1〜3％の中期インフレ目標のレンジを定めている。これが、2％の固定目標にこだわるFRBよりも柔軟な金融政策の実行を可能としている。

以上から、本来ならばFRBは根拠の薄い2％のインフレ目標への宗教的な執着を緩め、金利の引き下げでお金の循環を良くして雇用を刺激し、弱体化した労働者の手取り賃金を増やすべき局面であるとの議論も成り立つ。

ところが、「宿敵」のトランプ大統領が利下げを要求していることから、パウエル議長は意固地になり、利下げを拒んでいるように見える。

パウエル氏に考え方の近いシカゴ連銀のグールズビー総裁は、「中央銀行の独立性がないところでは、インフレは轟音を立てて戻ってくる。FRBの独立性を攻撃すれば、その問題はさらに悪化する」と主張している。

こうした主張を補強する根拠としてよく引き合いに出されるのが、1970年代初頭に当時のニクソン大統領（共和党）が現在のトランプ大統領のようにFRBに圧力をかけ、それに屈した当時のバーンズFRB議長が利下げを重ねた教訓だ。

結果としてインフレが制御不能となり、1980年には物価上昇率が14％を上回った。この狂乱物価で米経済危機がさらに深刻化した「故事」が、FRBの独立性を支持する現在のコンセンサスにつながっている。

労働者を苦境に追い込むFRB

この失敗に学び、FRBの独立性を維持することが重要だとの見方は正鵠を得ている。だが同時に、当時と違い、FRBが利下げを重ねてもインフレは制御不能になるどころか、逆に低いレベルで安定している。そうした中、米労働市場は低迷して悲鳴を上げているのだ。

従って、この局面で集中すべきはパウエル議長の考える「高関税対策としてのインフレ制御」ではなく、中間層や低所得層の雇用を拡大するための適度な経済の刺激、すなわち適切なレベルの利下げを重ねることではないか、というのがトランプ大統領に近いマイランFRB理事やウォーラーFRB理事などの見解である。

トランプ政権は、「パウエル議長の下、FRBは狂乱インフレの制御に失敗し、さらにインフレが鎮静化した後も高金利で必要以上に労働市場を冷やし、高金利のため住宅市場や自動車市場の活性化を妨げている」と非難している。

現在の高金利環境で誰が得をしているのかを探れば、この論争の本質が見える。先述のように、労働者層が苦境に追い込まれているのに対し、富裕層がさらに富んでいるからだ。

米利上げが始まった2022年からS&P 500銘柄の合計時価総額は右肩上がりで上昇している。インフレが制御される中、市場が今度は利下げを期待して株価が上がったからだ（下の図）。

FRBの金利政策は富裕層と中間層・低所得層に異なる結果をもたらしている。求人数や累積賃金上昇率などの労働者層の雇用状況が高金利の下で右肩下がりに悪化する中でも、FRBの政策は市場の活況で金融資産を保有する富裕層をさらに富ませることにおいて大成功を収めている。

一方で、中間層と低所得層は生活苦に喘いでおり、賃金引き上げと住宅や自動車の購入のしやすさを求めている。経済の過熱が起こる気配は薄いのであれば、リスクを取ってさらに利下げをすべきとの見方は一考に値する。

なぜなら、現在のFRB執行部による2%インフレ目標への過度な固執で引き起こされた高金利環境は、労働者層をさらに苦境に陥れているからである。

今、救済すべきは高金利にあえぐ労働者層であり、彼らの雇用拡大と住宅・自動車・学生ローンの金利負担引き下げに注力すべきだ。重い負債に苦しむ彼らには余力がなく、少々賃上げしてもそれが全部消費に回ってインフレを極端に加速させる結果にはつながらないだろう。

パウエル退任で起こること

翻って、富裕層による消費や金融市場の過熱がもたらすインフレは、現在のAIバブルが実需や実体経済に即したものではないことから、近いうちに弾けて調整局面に入るだろう。

そのため、利下げで米経済を刺激しても、リスクは抑えられるのではないだろうか。

パウエル議長の後任となることがほぼ確実なウォーシュ元FRB理事は、経済思想的に雇用の最大化よりもインフレ抑制に関心があるタカ派だ。そのため、利下げをしないパウエル議長を批判しながらも、内面は「高金利など金融引き締めを好むパウエル2.0」であるような印象を受ける。

だが同時に、民主党のオバマ政権下ではバリバリのタカ派であったウォーシュ次期FRB議長は、共和党の第1次トランプ政権時代にトランプ氏が利下げをパウエル議長に要求すると、日和ってハト派に転向し、利下げにオープンになった。

また、FRBの2％の固定インフレ目標を繰り返し批判し、目標をレンジ化するよう提言している。つまり、本来は高金利維持が好きだが、「共和党政権下なら利下げでも何でもやりますよ」という、よく言えば柔軟で、悪く言えば節操のない姿勢に見える。

雇用の最大化と物価の安定という2つの使命の遂行で失敗を重ねてきたパウエル現議長が5月に退任すれば、ウォーシュ次期FRB議長がトランプ大統領の期待に背かず、雇用拡大やローン金利低下をもたらす利下げに邁進し、それが米国民に歓迎されるというのが筆者の予想である。

