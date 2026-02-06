ニコニコレンタカー公式アプリ「ニコパス」がついに2,525,000 DLの頂に到達 想像の“斜め上”をゆく「黒歴史」を乗り越えて、いま振り返る汗と涙の日々！

ニコニコレンタカーのマスコット・ニコちゃん ニコニコレンタカーのマスコット・ニコちゃん

◉ 黒歴史ファイル1 ： 何も聞こえない 何も聞かせてくれない

まさに永遠のローディング画面… まさに永遠のローディング画面…

「競合他社が次々とアプリ運用を始めたのを見て、『遅れを取ってはなるまい』と自社アプリの開発に取り掛かりました。我が社には『わからなくても、まずは自分たちでチャレンジしてみよう』という文化があり、このアプリ開発についても、文字通り、手探り状態で始まりました。繰り返し発生するトラブルを前に、パートナーである開発会社との二人三脚で何とか乗り切る日々。どれだけの始末書を書いたかわかりません...」（大塚さん）

大塚さん 大塚さん

◉ 黒歴史ファイル2：踊るグレーのロゴマーク、そして驚異の「1.5」

予約できないお店に埋め尽くされる、予約できるお店 予約できないお店に埋め尽くされる、予約できるお店

「アプリレビューすべてに目を通し、諏訪と私で一つひとつに丁寧に返していきました。『お客様のリアルな声が聞ける』と捉えて、無理やりにでもポジティブに受け止めていました。改善の優先順位付けにも、寄せられた意見を取り入れました。これだけ改善点が山積みだと、むしろやりがいを感じるまでありましたね…」（大塚さん）



「ニコレンには直営店とFC加盟店があるのですが、リリース直後に採用していたのはほぼ直営店のみという状況でした。まずは直営店で実績を積みながらバグを潰していくという側面はあったにせよ、正直、当時のクオリティや信頼性を考えると、FC加盟店の腰が引けたのも納得せざるを得ません。私自身、アプリがリリースされた時は店舗で接客を担当していましたが、お客様におすすめするのは少し躊躇(ためら)っていましたから（苦笑）。その経験もあって、『自信を持って提案できるアプリにしたい』という思いが、マーケティングに移ってからの原動力になりました」（諏訪さん）

諏訪さん 諏訪さん

◉ 黒歴史ファイル3：襲いかかるアフリカ

空車検索をしたら…まさかのアフリカ上陸 空車検索をしたら…まさかのアフリカ上陸

「地図情報の初期値設定が、子午線と赤道が交わる緯度ゼロ＆経度ゼロの位置（ギニア湾の洋上：「ヌル島」と呼ばれる架空の地点）になっていたのが原因でした。ご迷惑をおかけしたお客様には本当に申し訳なく思っています。設計段階での前提整理、テスト観点、チェック体制… いずれも十分とは言えませんでした。この時の経験をきっかけに、以降は例外パターンを含めた設計と確認をより重視するようになりました」（諏訪さん）

開発も「予期せぬエラー」の連続… 開発も「予期せぬエラー」の連続…

「『予期せぬエラー問題』には、結局、一年くらい取り組んでいたと思います。数々の黒歴史のなかでも、特に苦しかったのがこれでしたね。私たちも必死に勉強して、やっとのことで原因を突き止めることができました。その過程で知見も溜まり、『ここが危ないぞ』という嗅覚も働くようになりました」（大塚さん）

◉ 黒歴史ファイル4：送られてはならないものが送られた

「当時、入社してまだ1ヶ月で、テスト配信の仕組みを完璧には理解していなかったんですよね。社内へのテスト配信のはずが、私が投稿した瞬間に本番環境のスマートフォンからアプリの通知音が響いて。ゾッとして、慌てて大塚さんに報告しました。『やってしまった。もう辞めようかな...』そんな考えもよぎりました。『ニコレンからウイルスが送られてきた !?』と不安な気持ちになっている方々をSNSでお見掛けして、本当に心苦しかったですね。申し訳ありませんでした…」（坂森さん）

坂森さんも思わず遠い目 坂森さんも思わず遠い目

「毎日アプリに触れてもらいたくて、占いや川柳などのエンタメコンテンツも、割と初期の頃から実装していました。不具合が多かった頃は、『占い機能なんか付けてるからトラブルが起きるんじゃないのか？』というご指摘も受けたのですが、そのコメントが後になって『ニコちゃんにこんなこと言われた』とSNSで話題になるんだから、いろいろとわからないものです…」（諏訪さん）

「うまくいかないことを人のせいにするのはやめるニコ」 「うまくいかないことを人のせいにするのはやめるニコ」

ゴールデンウイーク、半年後なんですけど… ゴールデンウイーク、半年後なんですけど…

◉ そして伝説へ：2,525(ニコニコ),000ダウンロードを達成

「ニコパスはお客様とともに成長してきたと思っています。使ってくださるお客様がデバッグ（プログラムの不具合を見つけ出し改善すること）してくれているかのような、何とも言えない信頼関係を感じます。これからもアプリ改善にお力を貸していただけたらありがたいです」（坂森さん）



「リリースから5年以上が経ち、ニコパスも大きく進化しました。トラブルが頻発していた頃にいただいた厳しいレビューに対して、『改善できましたらご連絡します』と回答し、実際に解決した後で改めてコメントしたところ、そのお客様が高評価を付け直してくれたことがありました。その時は本当に嬉しかったですね。ニコパスはお客様に支えられながらここまで来ました。リリース当時、ガッカリさせてしまった方もいらっしゃると思いますが、今ならきっとご期待に応えられるクオリティになっているという自信があります。ニコパスって、占いや川柳があったり、少し変わったアプリだと思うんです。そのユニークさを残しながら、ユーザビリティも向上させていきたいですね。ぜひ、改めてニコパスをダウンロードしてみてください」（諏訪さん）



「今回、言ってみれば私たちの『黒歴史』を公開したのは、ニコレン、そしてニコパスを、もっともっと身近に感じてほしいと思ったからです。自ら『黒歴史』と言えるのは、それが改善されて過去のものになったという証でもあります。これを機に、より多くの方にニコパスを使ってもらいたいですね」（大塚さん）

◉ 「ニコパス黒歴史 戒めグッズ」が当たるキャンペーンを開催中！

オリジナルキーホルダー（全10種） オリジナルキーホルダー（全10種）

「私たちの黒歴史を見て、『自分の仕事でもこんなことあったなぁ』って共感してくれる人もいると思うんですよね。私たちはもう全部見せたので、次はあなたの番です。同じ『黒歴史仲間』として、SNSなどでも絡んでいけたら楽しくなりそうですね」（坂森さん）

◉ 特別企画サイト「ニコパス開発黒歴史」を絶賛公開中