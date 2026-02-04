マリモクラフトから、臨場感あふれる『頭文字D』の名場面を描いた「A4クリアファイル」や「アクリルキーホルダー」などのオリジナルグッズが登場。

「藤原拓海」の愛車をイメージした「藤原とうふ店（自家用）」デザインのグッズも登場し、作品への熱い思いが蘇るラインナップになっています！

マリモクラフト『頭文字D』オリジナルグッズ

発売日：2026年2月よりポップアップショップにて先行販売

マリモクラフトから、不朽の名作漫画『頭文字D』の世界観を凝縮したオリジナルグッズが登場。

『頭文字D』を愛する人の日常シーンに馴染み、派手過ぎずに存在感を放つグッズが揃っています！

グッズは、期間限定の書店ポップアップショップ「頭文字D POP UP SHOP 〜一万一千店舗までキッチリ回せ！！〜」にて先行販売。

2026年2月より「未来屋書店 浜松市野店」「紀伊國屋書店 グランフロント大阪店」の2店舗からスタートし、各地での巡回開催を予定しています☆

頭文字D POP UP SHOP 〜一万一千店舗までキッチリ回せ！！〜

スケジュール：

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店：開催期間：2026年2月1日(日)〜2月28日(土)所在地：大阪府 大阪市北区 大深町4-20 グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館 6F営業時間：11:00〜21:00 ※2026年2月16日(月)店休日未来屋書店 浜松市野店：開催期間：2026年2月2日(月)〜3月1日(日)所在地：静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F営業時間：平日10:00〜21:00／土曜日10:00〜21:00／日祝日10:00〜21:00

※開催期間は会場によって異なります

マリモクラフトが展開する『頭文字D』オリジナルグッズが並ぶ、書店ポップアップショップ「頭文字D POP UP SHOP 〜一万一千店舗までキッチリ回せ！！〜」

2026年2月1日〜2月28日まで「紀伊國屋書店 グランフロント大阪店」で、2026年2月2日〜3月1日まで「未来屋書店 浜松市野店」にて開催されています！

また、2店舗でのスタート後は、各地での巡回開催を予定。

近くの会場で、直接グッズを手にできる日が楽しみになります☆

ポップアップショップ先行販売グッズ

ポップアップショップでは、コレクタブルなブラインド仕様のクリアファイルやキーホルダー、主人公「藤原拓海」の愛車をイメージした普段使いグッズなどが登場。

『頭文字D』の商品を2,200円以上購入するともらえるノベルティに「ステッカー」も用意されています！

※商品はなくなり次第終了

※状況により予告なく変更・中止になる場合があります

※画像は全てイメージです（実際の商品とは異なる場合があります）

※在庫状況など取扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接問合せください

交通安全お守り

価格：1,100円（税込）

ウラに大きく「D」の字があしらわれた「交通安全お守り」

ユニークで、手元に置きたくなるグッズです☆

【ブラインド】A4クリアファイル

種類：全7種 ※種類は選べません

価格：各550円（税込）

全7種からランダムで1つが出てくる「A4クリアファイル」

ファンの記憶に刻まれた名場面を厳選したデザインで、どのシーンが出てくるか、開封時にワクワクできます！

【ブラインド】アクリルコマ割りキーホルダー

種類：全7種 ※種類は選べません

価格：各1,100円（税込）

「アクリルコマ割りキーホルダー」もブラインド仕様で全7種を展開。

名シーンのコマが、鮮やかなカラーで表現されています☆

ステンレスタンブラー

価格：3,080円（税込）

主人公「藤原拓海」が、豆腐の配達に使っていた愛車AE86（ハチロク）の車体をイメージした「ステンレスタンブラー」

「藤原とうふ店（自家用）」の文字をデザインした、シンプルな日用グッズです！

【ブラインド】ドッグタグキーホルダー

種類：全7種 ※種類は選べません

価格：各1,320円（税込）

ブラインド仕様で全7種が登場する「ドッグタグキーホルダー」

「藤原とうふ店」をはじめ、さまざまなロゴをあしらったデザインです☆

アンテリックボールペン

価格：660円（税込）

まるで「藤原とうふ店」の粗品として配られているかのような「アンテリックボールペン」

普段使いでき、作品ファンなら思わず注目してしまうグッズです。

粗品タオル

価格：550円（税込）

「粗品タオル」も、実際に「藤原とうふ店」が配っているかのようなデザイン。

クスリと笑えて元気をもらえそうな、ユニークなグッズが揃っています！

ノベルティ

※ノベルティは1人1会計につき1枚のお渡し

※ノベルティはなくなり次第終了

※レシートの合算はできません

※画像はイメージです（実際の商品とは異なる場合があります）

ポップアップショップでは、『頭文字D』の商品を2,200円以上購入すると、ノベルティをプレゼント。

特典として「ステッカー」がランダムで1枚もらえます☆

熱い作中名場面を使ったクリアファイルやキーホルダーに、「藤原とうふ店」の文字をあしらった雑貨グッズなどを展開。

2026年2月よりポップアップショップで先行販売となる、マリモクラフトの『頭文字D』オリジナルグッズの紹介でした！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 作中名場面や藤原とうふ店の雑貨も！マリモクラフト『頭文字D』オリジナルグッズ appeared first on Dtimes.