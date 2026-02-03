名門セダンの絶滅が変えた覆面パトカーの勢力図

毎年1月、一部の警察本部では慣例行事として「年頭視閲式」や「年頭部隊出動訓練」などが執り行われます。筆者（大塚正諭：軍警写真記者）は長年、そういった警察関連の行事や訓練を取材してきましたが、このたび目に付いたのが、「キソウ」こと機動捜査隊にSUVモデルのトヨタ「RAV4」の覆面パトカーの参加があった点です。

確かに近年、SUVをベースにした警察車両は増えつつありますが、セダンばかりであった機動捜査隊にも、ついにSUVベースの覆面パトカーが入ってきたのは、まさしく時代の変化を感じさせるものでした。

ドラマや映画を見ても、白黒パトカーと覆面パトカーの区分けに限らず、バスやトラックなどを除く警察車両＝セダンというイメージが一般的には強いです。そうしたなか、なぜSUVベースの覆面パトカーが導入されつつあるのか、それには事情がありました。

そもそも、機動捜査隊は都道府県の警察本部刑事部（一部地域は捜査第一課）直轄で、覆面パトカーを用いてパトロールを行い、事件・事故が発生したら現場に向かう初動捜査メインの部隊です。任務の特性上、使用する覆面パトカーは、従来ミドルサイズのセダンが多かったです。

筆者が年頭視閲式を取材し始めた1990年代中期はトヨタ「マークII」、日産「セフィーロ」「プリメーラ」、ホンダ「アコード」、三菱「ギャラン」、いすゞ「アスカ」、スバル「レオーネ」「レガシィ」、マツダ「ルーチェ」などが主力でした。

なお、2000年代になるとトヨタ「キャバリエ」「マークX」「アリオン」、日産「スカイライン」「ブルーバード」、スバル「レガシィB4」「インプレッサWRX」、スズキ「キザシ」なども使われるようになりました。

現在の機動捜査隊の主力車種はトヨタ「マークX」「カムリ」、日産「スカイライン」「ティアナ」といった4ドアセダンが、国（警察庁）の予算、いわゆる国費によって大量調達されています。

“フツーのSUV”というのが最大の武器

機動捜査隊が用いる覆面パトカーは。警察署配備の捜査車両とは異なり、管轄を問わず広範囲を走ることから走行距離も多くなり、耐久性も重視されるため、おのずと排気量の大きい車種になります。



山口県警のティアナ覆面パトカー（大塚正諭撮影）



しかし、前出の車種のうち「マークX」「カムリ」「ティアナ」は国内販売が終了してしまい、メーカーラインナップに残るのは「スカイライン」のみ。他社を見ても、これらに該当する車種はほぼありません。

これに加えて、いまでは自家用車のメインはミニバンやSUVで、秘途性を重視する捜査用車としては市中にあふれる車種の方が活動するうえで利点が多いことから、おのずとSUVになったと推測されます。

なお、今回筆者が注目した機動捜査隊用のトヨタRAV4は、「機動捜査用車」という名目で入札告知があり、2023年度に3台、2024年度に50台が納入され各地の警察本部に配備されています。グレードは「HYBRID X」、排気量2,5リッターのガソリンエンジンにモーターアシストを組み合わせたハイブリッド仕様で、もちろん警察車両として無線機やサイレンアンプなどを搭載する改修を受けています。

このモデルはフォグランプ無しの仕様ですが、RAV4自体が売れ行きの良い人気車であること、無線用アンテナを車内につけることが多いので見た目の違和感がないことから、「キザシ」や「キャバリエ」はもちろん、「スカイライン」や「マークX」などと比べても秘匿性は抜群です。普通に公道を走っていると、よほどのマニアでない限り気づくことはないでしょう。なお、走行性能は十分高く、車内容積もある程度広いため、使い勝手も悪くないようで、そういった観点から今後もSUVベースの機動捜査車両は増えると思います。

実際、2026年1月下旬、136台分の機動捜査用車の入札が告知されているので、もしトヨタが落札したら最新型、6代目モデルのRAV4がベースの覆面パトカーが登場するかもしれません。