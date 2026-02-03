ピザーラ『冬の感謝祭』クォーターピザ4種がLサイズ1,400円引き、Mサイズ800円引き【2月3日から期間限定】

宅配ピザ「PIZZA-LA」は、『冬の感謝祭』の企画のひとつとして、クォーターピザ4種を対象にした「ピザーラ応援キャンペーン」を実施する。

ピザーラ公式サイトからの注文限定で、Mサイズは800円引きで通常価格3,380円が2,580円に、Lサイズは1,400円引きで通常価格5,560円が4,160円となる(価格はすべて税込)。期間は2026年2月3日(火)から2月23日(月･祝)まで

【画像を見る】割引の対象になるピザ４種「冬のバラエティクォーター」、「ガーリックシュリンプのファミリークォーター」、「濃厚クリーミークォーター」、「とろけるチーズのクォーター」の画像を見る

〈「冬の感謝祭」ピザーラ応援キャンペーン 概要〉

実施期間:2026年2月3日(火)〜2月23日(月･祝)

割引額:

〇Lサイズ

通常価格5,560円→4,160円

〇Mサイズ

通常価格3,380円→2,580円

対象商品:クォーターピザ4種

◆冬のバラエティクォーター

「紅ズワイのフィッシャーマンズ」「テリヤキチキン&マヨネーズ」「スライストマト&ペッパーハム」「芳醇チェダーチーズ&ベーコンポテト」の4種類を一枚で楽しめる、季節感あふれる人気のクォーターピザ。

◆ガーリックシュリンプのファミリークォーター

「大海老のガーリックシュリンプ」「テリヤキチキン」「ミート&マヨポテト」「濃厚ミートソース&厚切りベーコン」の4種類が1枚で楽しめるクォーターピザ。

◆濃厚クリーミークォーター

「熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ」「濃厚クリーミーシーフード」「もち明太子ピザ」「たっぷりクリーミーコーンピザ」の、クリーミーな味わいを存分に楽しめる一枚。

◆とろけるチーズのクォーター

「とろけるチーズ&トマト」「4種のミートミックス」「ポテト&厚切りベーコン」「マルゲリータ」の4種類を一度に味わえる、大人から子供まで満足できるクォーターピザ。

対象注文:ピザーラ公式サイトからの注文限定

※公式サイト会員限定

※他のセット･キャンペーン･クーポン･割引サービスとの併用不可

