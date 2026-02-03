ピザーラ『冬の感謝祭』クォーターピザ4種がLサイズ1,400円引き、Mサイズ800円引き【2月3日から期間限定】
宅配ピザ「PIZZA-LA」は、『冬の感謝祭』の企画のひとつとして、クォーターピザ4種を対象にした「ピザーラ応援キャンペーン」を実施する。
ピザーラ公式サイトからの注文限定で、Mサイズは800円引きで通常価格3,380円が2,580円に、Lサイズは1,400円引きで通常価格5,560円が4,160円となる(価格はすべて税込)。期間は2026年2月3日(火)から2月23日(月･祝)まで
実施期間:2026年2月3日(火)〜2月23日(月･祝)
割引額:
〇Lサイズ
通常価格5,560円→4,160円
〇Mサイズ
通常価格3,380円→2,580円
対象商品:クォーターピザ4種
◆冬のバラエティクォーター
「紅ズワイのフィッシャーマンズ」「テリヤキチキン&マヨネーズ」「スライストマト&ペッパーハム」「芳醇チェダーチーズ&ベーコンポテト」の4種類を一枚で楽しめる、季節感あふれる人気のクォーターピザ。
◆ガーリックシュリンプのファミリークォーター
「大海老のガーリックシュリンプ」「テリヤキチキン」「ミート&マヨポテト」「濃厚ミートソース&厚切りベーコン」の4種類が1枚で楽しめるクォーターピザ。
◆濃厚クリーミークォーター
「熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ」「濃厚クリーミーシーフード」「もち明太子ピザ」「たっぷりクリーミーコーンピザ」の、クリーミーな味わいを存分に楽しめる一枚。
◆とろけるチーズのクォーター
「とろけるチーズ&トマト」「4種のミートミックス」「ポテト&厚切りベーコン」「マルゲリータ」の4種類を一度に味わえる、大人から子供まで満足できるクォーターピザ。
対象注文:ピザーラ公式サイトからの注文限定
※公式サイト会員限定
※他のセット･キャンペーン･クーポン･割引サービスとの併用不可
