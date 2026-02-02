Photo: 佐々倉男子

昔からある道具なのに、マグネットで「浮かせる」という発想はありませんでした。

アズマ工業「磁石でくっつく靴ベラ」（税込1,490円）は、玄関の金属扉やスチール面にマグネットで固定できるロングタイプの靴べら。全長約60cmで立ったまま使え、使い終わったらそのまま貼り戻せます。

靴べらは「置く」より「貼る」ほうが動線がきれい

Photo: 佐々倉男子

靴べらは床に立てるか、棚や傘立ての横に置くもの…。ずっとそう思っていましたが、マグネットで貼り付けるだけ、これで良かったんです。

玄関の扉に固定しておくと、立ったまま手を伸ばすだけで取れる。使い終わったら、そのまま同じ位置に戻す。取る・使う・戻すが一直線で終わるので、動作の途中で体が止まりません。

収納が変わったというより、所作が整理された感覚に近い。

Photo: 佐々倉男子

これまで課題に感じてなかったけれど、これに買い替えてから「ひとつの正解」を見た気がします。靴べらという地味な道具でも、置き方ひとつで体験はここまで変わるのか、と少し驚きました。

“浮かせる”発想とロング設計が、玄関を完成させる

Photo: 佐々倉男子

もうひとつ感心したのが、全長約60cmというロング設計とマグネットで高い位置に固定できるので、かがまずに靴が履けること。コートを羽織ったまま、バッグを肩にかけたままでも、流れを止めずに靴が履ける。

玄関で「一度かがむ」という動作がなくなるだけで、出かける直前の所作がずいぶん軽く感じられました。

一気にファンになったぞ、アズマ工業

最初この製品を見つけたとき、アイディアと佇まいから「山崎実業の商品かな」と思ったのですが、違いました。

調べてみると、手がけているのは1896年創業のアズマ工業。お掃除グッズで有名なメーカーで、見返してみたら、すでにいくつか家で愛用していました。

ありがとうアズマ工業。

道具を増やすのではなく、使い方を変える。そんな静かな気づきをくれる名脇役でした。