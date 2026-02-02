ロバーツ監督、大谷は「WBCで投げない」

今年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。大谷翔平投手や山本由伸投手が参加する野球日本代表「侍ジャパン」には連覇が期待されるが、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督による発言から、優勝への“期待値”が激減したようだ。

米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」の司会を務めるダン・クラーク氏は1月31日（日本時間2月1日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「米スポーツベット予測サイト『Kalshi』によると、ショウヘイ・オオタニがWBCで投げないと報じられたわずか数分後に、日本の優勝確率が23％に下落した。最高32％だった。（その時）米国の（優勝）確率が46％になった」と伝えた。

この日、大谷は本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加。自身はWBCでの投手起用について明言しなかったが、その後にデーブ・ロバーツ監督が「（オオタニは）WBCで彼は投げない」と言葉を発し、多くの反響が広がった。

「Kalshi」によると、10月24日（同25日）時点では日本の優勝確率は32％となっていた。その後、大谷らスター選手が続々参加。銀河系軍団の米国代表と近い優勝オッズだったものの、前回大会では投打で活躍した大谷が打者一本のみと見込まれたことが影響したと思われる。ファンからも「毎試合ヤマモトに投げてもらわないと」「ササキも投げないからゼロチャンスだ」などと、悲観的な声が寄せられている。（Full-Count編集部）