Samsungは次期「Galaxy Z Fold8」において、従来より横幅を広げたバリエーションを準備していると噂されています。この端末は「Galaxy Wide Fold（仮称）」と呼ばれており、その初回生産台数が約100万台に達する可能性が浮上しました。

↑Galaxy Z Foldシリーズの新型は野心的？（画像提供／Samsung）

韓国の業界紙・ETNewsによると、この生産規模は過去3年間に投入された特別モデルの中で最大とのこと。参考までに、Galaxy Z Fold SEは約50万台、3つ折りのGalaxy Z TriFoldは約3万台の出荷にとどまっており、SamsungがGalaxy Wide Foldに強い自信を持っていることがうかがえます。

内側の折りたたみディスプレイは、展開時に4:3アスペクト比となる7.6インチの有機ELパネルを採用するとされています。横長のデザインにより、動画視聴やWebブラウジングなど、メディア消費に適した体験を提供すると見られています。外側のカバー画面は5.4インチになるとのこと。

このGalaxy Wide Foldは、同じく横に広い画面を備えると噂されている折りたたみiPhoneへの対抗策と考えられています。Samsungは、超薄型iPhone Airの登場に先駆けてGalaxy S25 Edgeを投入した経緯があり、今回も同様の戦略を取る可能性があります。

さらにETNewsは、Galaxy Wide Foldはアスペクト比こそ従来モデルと異なるものの、三つ折り構造のGalaxy Z TriFoldほど製造難易度が高くないため、「市場の反応次第では追加生産が行われる可能性がある」という業界関係者の声を伝えています。TriFoldが一部地域での限定販売にとどまっているのに対し、Galaxy Wide Foldは日本での発売も期待できるかもしれません。

Samsungは、このGalaxy Wide Foldを2026年の夏にGalaxy Z Fold8およびGalaxy Z Flip 8と同時に発表する見通しです。今後の動向から目が離せません。

