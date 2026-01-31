風邪やインフルエンザなどの予防のために、外出時にマスクをしている人は多いと思います。大人用のマスクを子ども用のサイズに変える方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…すごい！」 これが「大人用マスク」を子ども用サイズに変える“ライフハック”です！（動画あり）

自衛隊の公式アカウントは「子どものマスクがない。そんな時は大人のマスクに一手間加えて子どもサイズに」「災害時に避難所などでは子ども用のマスクを手に入れることは難しいかもしれないから覚えておいてね」とコメントし、動画を公開。

この動画では、大人用のマスクを子ども用のサイズに変える方法について、次のように紹介しています。

【大人用のマスクを子ども用のサイズに変える方法】

（1）マスクの左下を上辺に合わせるようにして折る。

（2）左端を内側に向けて折る。

（3）マスクのひもに指を通し、できるだけマスクに近い部分で固めに結ぶ。

（4）マスクの右下を上辺に合わせるようにして折る。

（5）右端を内側に向けて折る。

（6）マスクのひもに指を通し、できるだけマスクに近い部分で固めに結び、完成。

この投稿に対し、SNS上では「すごいです！」「ナイス！」「いつもながら感心です！ 自衛隊はいろいろ知ってるなぁ」「自衛隊に感謝」「なるほどね〜小さく畳むのはアリだと思ってましたが、こんな風に畳むのは思いつきませんでした」「これは、災害時以外でも役に立ちそう」などの声が上がっています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。