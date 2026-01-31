オフには何かと話題を集めるも沖縄入り

阪神が31日、春季キャンプに備えて沖縄に入った。昨年に本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝明内野手もチームともに姿を見せたが、ファンは少し雰囲気が代わった様子に「めっちゃいい感じ！」「ヒゲ剃ったの?!」「ハリウッドスターか笑」と反応している。

昨年は打率.277、40本塁打、102打点をマーク。阪神としては1986年のランディ・バース以来の本塁打王に輝き、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表にも選ばれるなど、日本球界を代表する大砲に飛躍を遂げた。

しかし、ファンが注目したのは沖縄入りした佐藤の顔だった。シーズン中は顎ひげが伸びた顔つきだったが、オフの期間は口ひげもたくわえた風貌に変化。だが、この日は再び顎ひげだけに戻って空港に姿を現した。

SNSでは「やっぱテルといえばこうでないと」「オーラあるな」「くそカッコ良くて草」「やっぱ顎ひげだけの方が似合います」とファンが反応。加えて「スーツちっちゃく見える」「デカ男のスーツからしか摂取できない栄養がある」と、その見事な体格にも注目が集まった。オフには何かと話題を集めた主砲だったが「おー来たか！」「今年も頼むぞ！」「球団スーツってことは」と、今年も活躍を期待する声が相次いだ。（Full-Count編集部）