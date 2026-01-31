この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ロックバンド「juJoe」で活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「ロッキンはノーギャラ!? バンドマンのギャラ事情を全部話す」と題した動画を公開。ライブ1回あたりのギャラからノルマ制度の実態、音楽フェスの出演料まで、バンドマンを取り巻くリアルな金銭事情を赤裸々に語った。



動画で平井氏は、ライブ出演にはチケットノルマを支払うケースと、ギャラを受け取るケースの両方が存在すると説明。自身の経験として、これまでに受け取ったライブ1回あたりの最高ギャラが「45万」だったことを明かした。他にも「20万とかもあった」と述べ、案件の規模が大きくなるにつれて報酬も上がると語った。一方で、多くのバンドマンが憧れる音楽フェスについては、「フェスでもらったことは多分ないんじゃないかな」と衝撃の事実を告白。チャリティー目的のフェスはもちろん、大規模なフェスでもノーギャラで出演することがあるという。



また、バンド活動を始めたばかりの頃は、ライブハウスに「ノルマ」を支払って出演することが一般的だと解説。自身の地元である神戸では「ノルマ20枚」で約4万円の支払い義務があったと言い、「4人バンドだったら1人1万払わなあかん」と当時の厳しい状況を振り返った。初めてギャラをもらったのは19歳の時で、オーディションを経て出演した敷居の高いライブハウスでのことだったという。この経験から、ノルマを払い続けることと、ギャラをもらえるようになることは地続きではないと示唆した。



最後に平井氏は、現代の東京ではレンタル代を支払えば「誰でも出れる箱が普通にある」と、かつてとはライブハウスの状況が変化していることにも言及。華やかに見えるバンド活動の裏側にある、シビアな金銭事情を浮き彫りにした。