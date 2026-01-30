【「ドラゴンクエスト」シリーズ バレンタインシーズン新商品（6種）】 1月31日 発売（スクエニe-STORE） 価格：1,728円～

　スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズよりバレンタインシーズンに向けた新商品の販売を、同社の公式通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE（以下、スクエニe-STORE）」にて1月31日より開始する。

　スライムのチョコレートが入った巾着やギフト缶、スライムサブレ型のキーホルダーなど、贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美などにもぴったりの全6種がラインナップされている。価格は1,728円から。

ドラゴンクエスト　スライムのチョコレート　ペア巾着」（2種）

価格：各1,728円
内容量：18g（4個）

　「ドラゴンクエスト」のスライムがチョコレートになって登場。スライムがデザインされた巾着に入っている。

ドラゴンクエスト　スライムのチョコレート　ペア巾着　＜ミルクチョコ＞

ドラゴンクエスト　スライムのチョコレート　ペア巾着　＜いちご風味チョコ＞

ドラゴンクエスト　スライムのチョコレート　ギフト缶　＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞」

価格：2,700円
内容量：47g（ミルクチョコ4個、いちご風味チョコ4個、プレートチョコ1個）

　缶に入ったスライムのチョコレート。スライムがデザインされた缶は、小物入れとして使用するなどアフターユースとしても楽しめる。

ドラゴンクエスト　スライムサブレ　ピーチスライム　　＜いちご風味＞」

価格：1,728円
内容量：16枚

　かわいいピンク色のピーチスライムをデザインした缶の中に、スライムの形のサブレが入ったいちご風味のスライムサブレ。16枚入りで、スライムサブレは1枚ずつ個包装になっている。

ドラゴンクエスト　スライムサブレキーホルダー（2種）」

価格：各1,980円

　「スライムサブレ」をモチーフにしたキーホルダー。「スライム　メタリックバージョン　＜バター風味＞」と「ピーチスライム　＜いちご風味＞」の2種類が登場する。

ドラゴンクエスト　スライムサブレキーホルダー　スライム　メタリックバージョン　＜バター風味＞】 ドラゴンクエスト　スライムサブレキーホルダー　ピーチスライム　＜いちご風味＞】

写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX