スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズよりバレンタインシーズンに向けた新商品の販売を、同社の公式通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE（以下、スクエニe-STORE）」にて1月31日より開始する。

スライムのチョコレートが入った巾着やギフト缶、スライムサブレ型のキーホルダーなど、贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美などにもぴったりの全6種がラインナップされている。価格は1,728円から。

「ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ペア巾着」（2種）

価格：各1,728円

内容量：18g（4個）

「ドラゴンクエスト」のスライムがチョコレートになって登場。スライムがデザインされた巾着に入っている。

ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ペア巾着 ＜ミルクチョコ＞

ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ペア巾着 ＜いちご風味チョコ＞

「ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ギフト缶 ＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞」

価格：2,700円

内容量：47g（ミルクチョコ4個、いちご風味チョコ4個、プレートチョコ1個）

缶に入ったスライムのチョコレート。スライムがデザインされた缶は、小物入れとして使用するなどアフターユースとしても楽しめる。

「ドラゴンクエスト スライムサブレ ピーチスライム ＜いちご風味＞」

価格：1,728円

内容量：16枚

かわいいピンク色のピーチスライムをデザインした缶の中に、スライムの形のサブレが入ったいちご風味のスライムサブレ。16枚入りで、スライムサブレは1枚ずつ個包装になっている。

価格：各1,980円

「スライムサブレ」をモチーフにしたキーホルダー。「スライム メタリックバージョン ＜バター風味＞」と「ピーチスライム ＜いちご風味＞」の2種類が登場する。

スライム サブレキーホルダー スライム メタリックバージョン ＜バター風味＞】 スライム サブレキーホルダー ピーチ スライム ＜いちご風味＞】

写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX