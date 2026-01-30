Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

²÷Å¬¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óMTG¤äÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ÆÊØÍø¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£

¤Ç¤â¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·Â³¤±¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤¯¤Æ¼ó¤¬Èè¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

Photo: Kaoru Mochida

¥®¥º¥Þ¡¼¥È¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖMAGIC MIC ­·¡×¡£

Belfida MAGIC MIC III
11,220±ß
Ä¶Áá³ä¸ÂÄê²Á³Ê¡Ê25%OFF¡Ë
CoSTORY¤Ç¸«¤ë

¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤òÁÛÄê¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¡Ö·Ú¤µ¤È¤Ä¤±¿´ÃÏ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖMAGIC MIC ­·¡×¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ú¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ »öÁ°¤ËX¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÁªÂò»è¤ò4¤ÄÍÑ°Õ¡£

°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Apple½ãÀµ USB-CÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡£°Õ³°¤È¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¤¡£

Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

Æó¤ÄÌÜ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤È¤Æ¤âÇö¤¯·Ú¤¤°õ¾Ý¡£ ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô°÷Âð¤Î°¦Ä»¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¡£Â­¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤­Êª¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

4¤ÄÌÜ¤Ï¥¨¥ê¥ó¥®¡£¥¨¥ê¥ó¥®¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤­¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡©

¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë¤ÎX¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Screenshot: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

1°Ì¤¬Apple¤Î½ãÀµ¥¢¥À¥×¥¿¤Ç¡¢31.2%¡£ºÇ²¼°Ì¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç21.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÜÀï¡£¤¤¤¤¾¡Éé¤Ç¤¹¡£

¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤À¤È¡ÖMAGIC MIC ­·¡×¤ÏApple¤Î½ãÀµ¥¢¥À¥×¥¿¤Î½Å¤µ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤°õ¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¼ÂºÝ¤Î½Å¤µ¤Ï¡©

¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂºÝ¤Î½Å¤µ¤¬¤³¤Á¤é¡£

Apple½ãÀµUSB-CÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡á99g

¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¡á97g

¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡á104g

¥¨¥ê¥ó¥®¡á85g

¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ã¤Æ°Õ³°¤È½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¤½¤·¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ä¡Ä

Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

88g¡ª

·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤Û¤ÜÂç¤­¤á¤Î¥¨¥ê¥ó¥®¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£ ¤·¤«¤â¡¢²æ¤¬²È¤Î¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¤è¤ê·Ú¤¤¡ªÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£

¤½¤ê¤ã¡¢Æ¬¤¬Èè¤ì¤Å¤é¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹

Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô

MAGIC MIC ­·¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ Äù¤áÉÕ¤±¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤â½À¤é¤«¤á¡£Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ö¤½¤í¤½¤í³°¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï ¤«¤Ê¤êÁêÀ­¤Î¤¤¤¤¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£

Photo: Kaoru Mochida

·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢AI¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¡£¼þ°Ï¤Î²»¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤À¤±¤òÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë²ñµÄ¤äÄÌÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ËÜÆü19:00¥¹¥¿¡¼¥È

MAGIC MIC III¤Ï¡¢ËÜÆü19:00¤è¤êCoSTORY¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û¸ÂÄê50Âæ

¢ª1Ëü1220±ß¡Ê25%OFF¡Ë

¡ÚÁá³ä¡Û¸ÂÄê300Âæ

¢ª1Ëü1968±ß¡Ê20%OFF¡Ë

¡ÚGIZMART³ä¡Û¸ÂÄê1000Âæ

¢ª1Ëü2716±ß¡Ê15%OFF¡Ë

¡ÚÄ¶Áá³ä2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È

¢ª2Ëü944±ß¡Ê30%OFF¡Ë

¡ÚGIZMART³ä2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û¸ÂÄê100¥»¥Ã¥È

¢ª2Ëü3936±ß¡Ê20%OFF¡Ë

¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢Æ¬¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿È·Ú¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£88g¤Î·Ú¤µ¡¢Éî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

Belfida MAGIC MIC III
11,220±ß
Ä¶Áá³ä¸ÂÄê²Á³Ê¡Ê25%OFF¡Ë
CoSTORY¤Ç¸«¤ë