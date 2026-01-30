¥Ç¥«¤á¤Î¥¨¥ê¥ó¥®¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸·Ú¤µ¡£1ÆüÃæÉÕ¤±¤ÃÊü¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È
²÷Å¬¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óMTG¤äÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡£
¤Ç¤â¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·Â³¤±¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤¯¤Æ¼ó¤¬Èè¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥®¥º¥Þ¡¼¥È¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖMAGIC MIC ·¡×¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤òÁÛÄê¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¡Ö·Ú¤µ¤È¤Ä¤±¿´ÃÏ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖMAGIC MIC ·¡×¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ú¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ »öÁ°¤ËX¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î½Å¤µ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡© pic.twitter.com/uU2viRcxOm- ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë (@gizmodojapan) January 28, 2026
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÁªÂò»è¤ò4¤ÄÍÑ°Õ¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Apple½ãÀµ USB-CÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡£°Õ³°¤È¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¤¡£
Æó¤ÄÌÜ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤È¤Æ¤âÇö¤¯·Ú¤¤°õ¾Ý¡£ ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô°÷Âð¤Î°¦Ä»¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¡£Â¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤Êª¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¥¨¥ê¥ó¥®¡£¥¨¥ê¥ó¥®¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡©
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë¤ÎX¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤¬Apple¤Î½ãÀµ¥¢¥À¥×¥¿¤Ç¡¢31.2%¡£ºÇ²¼°Ì¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç21.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÜÀï¡£¤¤¤¤¾¡Éé¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤À¤È¡ÖMAGIC MIC ·¡×¤ÏApple¤Î½ãÀµ¥¢¥À¥×¥¿¤Î½Å¤µ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤°õ¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Î½Å¤µ¤Ï¡©
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂºÝ¤Î½Å¤µ¤¬¤³¤Á¤é¡£
Apple½ãÀµUSB-CÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡á99g
¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¡á97g
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡á104g
¥¨¥ê¥ó¥®¡á85g
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ã¤Æ°Õ³°¤È½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ä¡Ä
88g¡ª
·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤Û¤ÜÂç¤¤á¤Î¥¨¥ê¥ó¥®¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡£ ¤·¤«¤â¡¢²æ¤¬²È¤Î¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¤è¤ê·Ú¤¤¡ªÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ê¤ã¡¢Æ¬¤¬Èè¤ì¤Å¤é¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹
MAGIC MIC ·¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ Äù¤áÉÕ¤±¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤â½À¤é¤«¤á¡£Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ö¤½¤í¤½¤í³°¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï ¤«¤Ê¤êÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£
·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢AI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¡£¼þ°Ï¤Î²»¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤À¤±¤òÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë²ñµÄ¤äÄÌÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ËÜÆü19:00¥¹¥¿¡¼¥È
MAGIC MIC III¤Ï¡¢ËÜÆü19:00¤è¤êCoSTORY¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û¸ÂÄê50Âæ
¢ª1Ëü1220±ß¡Ê25%OFF¡Ë
¡ÚÁá³ä¡Û¸ÂÄê300Âæ
¢ª1Ëü1968±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¡ÚGIZMART³ä¡Û¸ÂÄê1000Âæ
¢ª1Ëü2716±ß¡Ê15%OFF¡Ë
¡ÚÄ¶Áá³ä2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È
¢ª2Ëü944±ß¡Ê30%OFF¡Ë
¡ÚGIZMART³ä2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Û¸ÂÄê100¥»¥Ã¥È
¢ª2Ëü3936±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢Æ¬¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿È·Ú¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£88g¤Î·Ú¤µ¡¢Éî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£