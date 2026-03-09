この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【検証】猫が一番好きな魚は何なのか？5種類の中で選ばれた意外な魚

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヤマトグループ 公式チャンネル」が、『【検証】ネコがいちばん好きな魚は何なのか小田原に行って調べてみた』と題した動画を公開しました。動画では、クロネコヤマトでおなじみの同社が「猫の好物は本当に魚なのか、一番好きな魚は何なのか」という疑問を解明すべく、小田原の漁港で実証実験を行っています。



「ネコ判定チーム」の主席判定員を務める博士と助手が向かったのは、神奈川県小田原市。地元の鮮魚店で、金目鯛、マグロ、サーモン、カツオ、真鯛という豪華な5種類の魚を調達します。鮮魚店の店主は金目鯛を手に取り、「見てこの鮮度の良さ、このプルプルの目玉！」と熱烈にアピール。さらにマグロについても「天然のちょうどいい中トロ」と太鼓判を押しました。検証方法は、5種類の魚を皿に並べ、猫が真っ先にかじりついた魚にポイントが入るというシンプルなルールです。



検証がスタートすると、猫たちは個性豊かな反応を見せます。1匹目の猫は迷いながらもマグロやカツオに興味津々。続く2匹目の猫はカツオを舐め始めますが、これに対し主席判定員は「ペロペロはかじりついたとは言えないのでノーカウントです」と厳格なジャッジを下し、笑いを誘います。検証の途中には、なぜか博士が観光を楽しんだり、ソフトクリームを食べながら「手ぶら観光」や「ゴルフ宅急便」などのサービスを紹介するPRパートが唐突に挿入されるなど、企業公式チャンネルならではのシュールな構成も展開されました。



8匹の猫による厳正な審査の結果、見事1位に輝いたのは「金目鯛」でした。マグロや真鯛といった強豪を抑え、高級魚である金目鯛が最も多くの票を集めるという結果に。新鮮な魚を前にした猫たちの正直すぎる反応と、予想外にグルメな一面が明らかになり、視聴者に癒やしと驚きを提供する検証となりました。