韓国代表、WBCで8強入りならボーナス4000万円超　選手の士気向上へKBOが“太っ腹”支給

韓国代表が2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で8強入りした場合、選手にボーナスが支給される規定が新設された。4大会ぶりの1次ラウンド突破へ、ベスト8を現実的な目標として制度面から後押しする。

KBO（韓国野球委員会）は1月29日、「20日と27日にそれぞれ2026年第1回実行委員会と理事会を開催し、主要規約およびリーグ規定の改正案を確定した」と発表した。

理事会で議論された代表チーム運営規定の改正案では、国際大会に参加する代表選手の士気向上などを目的に、勝利手当とボーナスの追加支給が決まった。

従来はWBCで8強進出時のボーナス規定がなかったが、2026年WBCからは8強進出時に4億ウォン（日本円＝約4290万円）のボーナスが新設された。

4強進出、準優勝、優勝それぞれのボーナスも増額される。4強進出時は従来の3億ウォン（約3218万円）から6億ウォン（約6436万円）へ、準優勝時は7億ウォン（約7508万円）から8億ウォン（約8581万円）へ、優勝時は10億ウォン（約1億726万円）から12億ウォン（約1億2872万円）へと引き上げられた。ボーナスは最終成績を基準に、1回のみ支給される。

（写真提供＝OSEN）リュ・ジヒョン監督

このほか理事会では、物価上昇や最低賃金引き上げの流れを反映し、選手の処遇改善とKBOリーグの競争力強化を図るため、最低年俸を引き上げることを決定した。現在、KBOの選手の最低年俸は2021年から年3000万ウォン（約321万円）に据え置かれているが、一定周期での合理的な引き上げが必要だと判断され、2027年から最低年俸を3300万ウォン（約354万円）に引き上げる。従来比10％の増額となる。

KBOの最低年俸はこれまで、2005年に2000万ウォン（約214万円）、2010年に2400万ウォン（約257万円／20％引き上げ）、2015年に2700万ウォン（約289万円／12.5％引き上げ）、2021年に3000万ウォン（11％引き上げ）と段階的に引き上げられてきた。

また、チーム運用の柔軟性とリーグ運営の安定性を強化するため、所属選手定員の増員が決定した。シーズン中の負傷、コンディション管理、チーム運用の観点から各球団の選択肢を広げるとともに、アジアクォーター制度導入により2026年からエントリーが29人に拡大される点も考慮し、選手保有定員を拡大することにした。

これは選手育成とモチベーションの強化を通じて、育成選手やアマチュア選手のプロ入りや成長の機会を広げ、リーグ全体の選手層を厚くすることを目標としている。このため、現在65人となっている球団別所属選手定員は、今シーズンから68人へと3人増員される。

このほか、海外に進出した選手に対する特例対象も拡大する。現行のKBO規約第107条第1項には、「高校以上在学選手」が海外のプロチームと契約した場合、韓国復帰時に1年間KBOのチームと契約できないという条項が設けられている。ただ、選手が中学卒業後に韓国の高校へ進学せず海外進出する場合、意図的な規約回避と解釈されかねないため、この適用範囲を「高校在学」から「中学」へと拡大することになった。

また、実行委員会ではビデオ判定の規定改正、無線インカム導入、フューチャーズリーグ（二軍リーグ）の試合数増加などの制度改善も確定した。2026年のKBOの予算が355億ウォン（約38億790万円）に確定したことも伝えられている。