NBAのシーズンが中盤に差し掛かり、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズ周辺がにわかに騒がしくなっている。その喧騒の中心にいるのは、ほかでもない八村だ。

NBAでは毎年2月に「トレードデッドライン（移籍期限）」が設けられ、この付近で各チームの動きが活性化する。これにともない、現地メディアでは数々の予想記事が飛び交うが、八村はそこでしばしば「交換要員」として名前を挙げられているのである。

一体なぜ、八村をめぐるトレードの噂は尽きないのか。



八村塁の特異な立ち位置

そもそも、八村が一部で「トレードの駒」と見なされていることは、八村の実力不足を意味しているのだろうか。

決してそんなことはない。

むしろ、八村はNBAのなかでも貴重な「フィジカルの強いシューター」として地位を確立している。バスケットボールにおいて、屈強なフィジカルと繊細なシュートタッチはしばしば相反する要素となるが、八村はこの2つをNBAでも高い次元で両立する稀有な存在なのだ。

とくにレイカーズ移籍後の進歩は目覚ましく、役割の変化に応じて3ポイントシュートを磨き上げ、2023-24シーズン以降は成功率4割以上を安定して記録。「成功率4割」といえば、NBAにおいても一流シューターの証となる数字である。

八村の類まれなシュート能力について、レイカーズの指揮官であるJ・J・レディックは「彼は我々のベストなキャッチアンドシュート・ガイ（パスを受けてそのままシュートを決める選手）」であり、「リーグでも最高峰の一人」と賞賛する。

サイズの大きなプレイヤーとのマッチアップ

一方、フィジカルの強さについては、主にディフェンスにおいて「サイズの大きなプレイヤーとのマッチアップ」で輝きを見せる。2023年のプレイオフでは、世界最高のプレイヤーとも評されるナゲッツのセンター、ニコラ・ヨキッチと対峙し、20kg以上の体重差のなか容易にポジションを取らせず苦戦を強いた。

ニューヨーク・タイムズのスポーツジャーナリズム部門「The Athletic」は当時、八村がヨキッチ以前にもオールスター級のビッグマンを相手に巧みに守ってきたことに触れ、「幅広の骨格や、力強さ、そして体格に勝る選手に対する低い重心は、彼を効果的なポストディフェンダーにしている」と評価している。

今シーズンの序盤にも、224cmの長身にして多彩な得点パターンを有するヴィクター・ウェンバンヤマを相手に好守を見せ、勝負所ではオフェンシブ・ファウルを引き出し退場に追い込んだ。

リーグ全体で見ても、ヨキッチやウェンバンヤマといった最高峰のビッグマンとマッチアップでき、かつ3ポイントを4割以上決められるプレイヤーは皆無に等しい。

レイカーズが抱える「歪な構造」

しかし、八村は「トレード候補」として名前が挙がる。

なぜか。端的にいえば、現状のチームのなかで八村に求められる役割と、実際の能力や特性との間にギャップが生じているからだ。

現在のレイカーズには、「ボールを長く持つことで輝くスター」が3人いる。41歳にしていまだ健在のレジェンド、レブロン・ジェームズに加え、昨シーズンには例年MVP候補に名を連ねるルカ・ドンチッチを獲得。さらにドラフト外からの叩き上げであるオースティン・リーブスも、今季はオールスター級の活躍を見せている。

問題は、この3人が揃ってディフェンスに難を抱えていることだ。レブロンは年齢的に守備で体力を温存せざるをえず、守備意識の低いドンチッチはほぼ棒立ちのまま相手に抜かれるシーンも目立つ。リーブスは身体能力の限界から、相手エースに狙われ連続得点を許す場面が見られる。

こうなると、八村に求められる役割はどうなるか。オフェンスでボールに触れる機会はほとんどない。スクリーンでスターたちの壁となり、コートの隅でパスを待つ。そうして、思い出したように与えられたパスを着実に決めていく。

ディフェンスではコートを走り回り、足が止まるスターの穴を埋め、リバウンドやルーズボール争いに奮闘する。そのように、「スターにとって都合のいい汚れ役」を期待されることになる。

「聖域」の裏でスケープゴートにされる八村

しかし元来、八村はそうした汚れ仕事を得意とするプレイヤーではない。たしかに「一対一のディフェンス」では輝きを見せることもある。一方で、チーム全体での連携が必要となるディフェンスローテーションの動きに関しては、ドラフト当時から弱点として挙げられており、現在でも厳しい評価が下されている。

スポーツ・イラストレイテッド誌のメディアグループに属する「Fadeaway World」は、チームの、そしてNBAのスーパースターであるレブロンやドンチッチが守備での運動量をセーブするなか、八村も機動力のあるスコアラーを抑えられず、チーム全体としてペリメーター（3ポイントライン周辺）の守備が崩壊していると指摘する。

このように、八村は歪なチーム構成のなかで苦手な横の動きや複雑な判断を強いられ、チームのディフェンスがボロボロの日には「ルイをトレードしてディフェンスに優れた選手を獲得すべきだ」といった声がネット上にあふれていく。

こうした「ロールプレイヤーへの厳しい批判」は、スーパースターを擁する都会チームの宿命でもある。スターが「聖域」となる一方で、脇役たちはその輝きを支える黒子と見なされ、機能不全に陥ったときは真っ先にスケープゴートにされてしまうのだ。

「扱いやすい金額」があらぬ噂を招く

しかしこうした批判とは裏腹に、八村がチームの勝利に欠かせない存在であることは、データからも明らかだ。

今シーズン、八村が欠場した試合のレイカーズは4勝6敗だが、出場した試合は21勝10敗。さらに、八村のフィールドゴール（フリースロー以外のシュート）試投数が10本以上の場合に限定すると、13勝3敗と圧倒的な勝率を残しているのである（日本時間1月22日時点）。

八村の活躍が勝利に直結することを示す数字だが、それでも八村がトレード候補に挙がる最大の理由は、きわめてドライな「お金」の問題にある。NBAにはチーム内の年俸総額に上限を設ける「サラリーキャップ」があり、トレードにおいては基本的に、双方のチームが交換する選手の年俸総額をほぼ同等にする必要がある。

たとえばレイカーズが現状を打破するために、他チームから主力級となる年俸30億円〜40億円の選手を獲得しようとすれば、こちらも同等の金額の選手を差し出さなければならない。

レイカーズとしては契約額に対して出場機会の少ないゲイブ・ヴィンセントやマキシ・クリーバーといった選手を駒としたいが、活躍できていない選手を欲するチームはほとんどない。

高額契約を結ぶレブロンにはトレード拒否権があり、同じく高給取りのドンチッチは今年のオールスター投票で全体1位の人気を誇る。どちらも放出は考えにくい。

そこで、年俸約27億円（1700万ドル）という動かしやすい額であり、かつ戦力として一定の需要も見込める八村が、金額合わせの調整弁となってしまうのだ。

ビジネス要因だけはない八村を取り巻く喧騒

ここまで見たように、八村の実力に疑いはないが、レイカーズの歪なチーム構成と、サラリー制度のしわ寄せが「八村放出論」として表出している現状がある。

ただ、八村を取り巻く喧騒は、こうしたビジネス的な要因だけで片付けられるものではない。現地ファンが八村に向ける視線のなかには、彼のプレイスタイルそのものに対する、より感情的で辛辣な評価も混在している。

後編では、「彼はコートで有酸素運動をしている」とまで揶揄される現地評価の正体と、そこから見えてくる八村塁というプレイヤーの「真の価値」について掘り下げていきたい。

〈「積極性がない」「ボールを見ているだけ」「執着心が薄い」…八村塁に世界中から厳しいコメントが寄せられる“納得の背景”《NBA随一の“稀有な能力”とは？》〉へ続く

（ベン兵頭）