オッポから最新の自社設計イメージングプロセッサー「Lumo（ルモ）イメージエンジン」と「MediaTek Dimensity 9500」を搭載したAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」が登場した。ハッセルブラッドとのコラボレーションで、写真としての「質感」と「空気感」を追求したモデルに仕上がっている。

今回はこの「OPPO Find X9」を手に、冬の澄んだ光の中でスナップ撮影を楽しんでみた。端末の詳細情報やスペックは、本誌別記事を参照いただきたい。

ハッセルブラッド監修の3つのカメラ

OPPO「Find X9」は、3つのアウトカメラ全部に50メガピクセルのセンサーを配した妥協のない構成だ。また正確な色再現を実現する約200万画素の「マルチスペクトルカメラ」も搭載している。

撮影画面

カメラ スペック 広角カメラ 広角 / F値1.61/1.4インチセンサー（LYT-808）光学式手ブレ補正 ウルトラワイドカメラ 超広角 / F値2.0画角120度 望遠カメラ W型プリズム望遠 / F値2.6光学3倍ズーム光学式手ブレ補正

シンプルでわかりやすい撮影画面。直感的に操作が可能だ。

各カメラの描写はいかに？

それぞれの画角はこのような感じ。多摩川河川敷で羽根を乾かしているウを狙った。6xまではおおむね描写良好だが、さすがにデジタルズームの超望遠域は描写が厳しくなってくるのがわかる。

0.6x

1x

3x

6x

20x

60x

120x

OPPO「Find X9」ならではのカメラ機能

ハッセルブラッド中判カメラ「Hasselblad X2D」の撮影イメージを具現化する「ハッセルブラッド・マスターモード」も面白い。標準の「写真」モードでも十分綺麗だが、シャッタースピードやISO感度、コントラストやサチュレーションなどを撮影前に微調整できるので、フォトグラファーの意図を撮影結果にダイレクトに反映できるのがいい。

さらに、ハッセルブラッドのパノラマカメラを再現した「XPANモード」も健在だ。65:24の独特なアスペクト比は、日常の風景を一瞬にして映画のワンシーンのように変えてくれる。横位置だけでなく縦位置で撮るのも面白い。またフィルターと撮影時のギミックもユニークだと感じた。

OPPO「Find X9」でブラブラ実写スナップ

実際に街を歩きながら、その描写力を確かめてみた。

澄み切った青空の感じがいい。水面の描写もしっかりとしている

デジタルズーム域では塗り絵的な仕上がりになる。用途によっては使えるかもしれない

望遠カメラは端正な写りをしてくれる。路面に埋め込まれたモニュメントのディテール再現が素晴らしい

路地裏のグラフィティ。壁の質感と色再現性が実にいい。薄曇りの日中で日陰という条件だったがイメージどおりに写ってくれた

望遠カメラはやや線が太い印象があるが、満足のいく描写力だと感じた

ポートレートモードもいい。境界判定、ボケ味とも申し分ない。人物撮影できなかったのが残念だ

OPPO「Find X9」はなかなか持ちやすい端末だと感じた。カメラ部のデザインも精悍になりスタイリッシュだ。カメラ起動も速く、歩きながらの撮影も快適である

通常は約12MPのピクセルビニング出力だが、50MPでも出力が可能だ。グラウンドを整備する車両を撮ったが、そのカウルの経年変化具合をリアルに写しとってくれた

数多くのフィルターを備えるOPPO「Find X9」。モノクロームも印象的な仕上がりだった

120xのデジタルズームで川に浮かぶ野鳥を撮った。鳥というよりはアイコン的に表現された。最大倍率付近では使い道に注意が必要そうだ

ヒヨドリがついばんでいた木の実に迫った。マクロモードへの切り替え速度も早く、スムーズにクローズアップ撮影が楽しめる

さまざまな光源が混じる夜の店先。スペクトルセンサーのおかげで、見た目に近くカラフルなイメージで撮影することができた

夜景モードでの仕上がりも上々だ。店頭に陳列されたスウェットの質感が素晴らしい。また色合いも気に入った

やはり広角カメラの描写は秀逸だ。ナイトシーンから通常の撮影まで、のびやかでクリアな写真を撮影可能だ。もっと撮影したくなる写りだ

撮影中、寒いのでラーメン店に入った。運ばれてきたラーメンを撮ったが、近接撮影能力の高さとホワイトバランスの正確さに驚かされた

OPPO「Find X9」まとめ

OPPO「Find X9」は、単に「綺麗に撮れるスマホ」ではない。ハッセルブラッドの思想をAIと最新センサーで具現化した「表現のためのカメラ」だと感じた。特に質感描写と色再現性にはビックリさせられた。端末のデザインもよく、人気が出る機種だと思う。