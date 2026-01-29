Nintendo Switch/PC用インタラクティブノベル「ダレカレ」（英題：“and Roger”）が、世界最大級のゲームイベント「台北ゲームショウ」が主催する「Indie Game Award 2026」の「Grand Prix（総合グランプリ）」および「Best Audio（ベストオーディオ賞）」を受賞した。

今回の受賞を記念し、SteamおよびNintendo Switchにて、過去最大の割引率となる30%OFF（420円）セールが期間限定で実施されている。

台北ゲームショウは、前年実績で約37万人の来場者を記録した国際的なゲームイベント。開幕に先立ち発表された公式アワード「Indie Game Award 2026」にて、世界51の国と地域から515タイトルがエントリーする中、頂点である「Grand Prix（総合グランプリ）」に「ダレカレ」が選出された。

また、優れたオーディオデザインの作品に贈られる「Best Audio（ベストオーディオ賞）」も受賞。サウンドを含め、ゲームという媒体の特性を活用した本作ならではの物語体験が高い評価を受け、2冠達成という快挙となった。

本作はこれまでにも、「Game Developers Choice Awards（GDCA）」の「Social Impact Award」ファイナリスト選出や、「BAFTA（英国アカデミー賞） Games Awards 2026」の「Game Beyond Entertainment」部門ロングリスト選出など、国際的な賞を次々と獲得している。

受賞記念セール 詳細

セール期間：1月28日（水）19時～2月11日（水）18時59分（JST）

割引率：30%OFF

□Steamストアページ

□Nintendo Switchストアページ

「ダレカレ」小説版も発売中

講談社ゲームラボ初となる、ゲームタイトルを小説化した作品。ゲームに描かれた「誓い」を軸に、小説オリジナルのエピソードが加えられている。執筆は「英国妖異譚」、「欧州妖異譚」、「古都妖異譚」などのシリーズを手掛ける篠原美季氏。

(C)TearyHand Studio LLC/Kodansha Ltd.