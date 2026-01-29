UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 パリ・サンジェルマンとニューカッスルの試合が、1月29日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはジョゼフ・ウィロック（MF）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのクビチャ・クワラツヘリア（FW）のアシストからビティーニャ（MF）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

22分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。クビチャ・クワラツヘリア（FW）に代わりデジレ・ドゥエ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+2分ニューカッスルが同点に追いつく。ダン・バーン（DF）のアシストからジョゼフ・ウィロック（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ニューカッスルは20分にアントニー・エランガ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:00:25 更新