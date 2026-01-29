アニメ『キルアオ』、ピンク髪がトレードマークの“古波鮫シン”役に佐久間大介「オーディションの時から絶対に掴みたい！と思い挑んだ」
Snow Man・佐久間大介が、アニメ『キルアオ』（テレビ東京系）の古波鮫シン役に決定。あわせて、佐久間のコメントとアフレコの様子を捉えた特別ショットが解禁された。
【写真】アニメ『キルアオ』キービジュアル
本作は、『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる藤巻忠俊の同名の人気漫画をアニメ化。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通いさまざまな事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクション・コメディーだ。
昨年末の「ジャンプフェスタ2026」ジャンプステーションステージにて、「【必修】TVアニメ『キルアオ』1時間目」と題した本作のステージイベントが開催。大狼十三役・三瓶由布子をはじめとするメインキャラクターを演じる豪華キャスト陣が明らかになったと同時に、解禁された4名のキャストがステージにサプライズ登壇し、会場は一層熱気に包まれた。
そしてこのたび、中学校への潜入捜査を依頼された大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役に佐久間大介が決定した。古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者だ。そんなシンを演じる佐久間より、作品への期待を含めた意気込みコメントも到着した。
大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピールした。
また、アフレコの様子を捉えた特別ショットも公開された。マイク前で台本を片手に収録に臨むのは、古波鮫シンとリンクした“ピンクヘア”の佐久間の姿だ。主人公の大狼十三とどんなバトルを繰り広げるのか、今から古波鮫シンの登場回が待ち遠しい。
アニメ『キルアオ』は、テレビ東京系にて4月放送開始。
※佐久間大介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐久間大介
「古波鮫シン」の声を担当させていただきます。佐久間大介です。『キルアオ』は本誌連載されていた時から読んでいて、その時から1番好きなキャラが「古波鮫シン」だったので、オーディションの時から絶対に掴みたい！と思い挑ませていただきました。そしてご縁があり「シン」の声を担当できることになりとても嬉しいです。シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます。よろしくお願いします。
