中国発の漫画『尚善』がテレビアニメ化され、2027年にフジテレビのアニメ枠「B8station」にて放送されることが発表された。メインキャスト情報も解禁となり、主人公の尚善役は川口莉奈、尚善の師匠・道然役を神谷浩史、道然の幼馴染でプライドの高い青年・呂仁役をSnow Man・佐久間大介、呂仁の弟子・黔清役を悠木碧、道然と尚善が偶然出会う人物・遅路役を村瀬歩が担当。佐久間は近年、アニメ声優の仕事が急増しており、同作で