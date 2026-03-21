Snow Man佐久間大介(33)が21日、東京・TOHOシネマズ新宿で主演映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の公開御礼舞台あいさつに出席した。内田監督とボーイズグループ「NCT」中本悠太と3人でTOHOシネマズ新宿を訪れ、作品を観賞。「ゲリラ的に3人で映画館で見たいと思って、完全プライベートで、ここTOHOシネマズ新宿に見に来ました」と告白。豪華メンツが集まって、ファンとともに観賞することとなったが「バレなかった」と明